Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 10:28

Ретейлер указал на нюанс в вопросе компенсаций продавцам Wildberries

Ретейлер Глуглин: новая оферта освобождает Wildberries от выплат при атаках БПЛА

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В новой оферте Wildberries появился пункт, освобождающий компанию от компенсации ущерба продавцам в случае атак БПЛА, заявил NEWS.ru предприниматель и ретейлер Александр Глуглин. Однако, по его словам, основательница онлайн-площадки Татьяна Ким пообещала помочь селлерам, столкнувшимся с убытками.

В ночь с 17 на 18 июля 2026 года беспилотники атаковали два крупных логистических комплекса Wildberries — в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области. Помимо погибших и пострадавших, пожары на складах нанесли серьезный ущерб не только компании, но и тысячам продавцов, чьи товары оказались уничтожены или повреждены. За 11 дней до атаки вступила в силу новая редакция публичной оферты Wildberries. Именно в ней появился пункт, который вызвал острую дискуссию в профессиональном сообществе. Согласно ему, компания освобождается от ответственности за неисполнение обязанностей, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, включая любые последствия применения БПЛА, — поделился Глуглин.

Он подчеркнул, что площадь логистического центра в Электростали составляет 250 тыс. квадратных метров, а след от дыма распространился более чем на 200 километров. В то же время, предположил ретейлер, общий ущерб от нападения может составить до 100 млрд рублей.

Основательница Wildberries Татьяна Ким оперативно отреагировала на трагедию. Она объявила о выплатах семьям погибших и тяжело пострадавшим сотрудникам. Что касается продавцов, Ким заявила, что компания прорабатывает объемы выплат селлерам за утраченный товар. Оценка ущерба для определения размера компенсаций займет до 30 дней. С 19 июля Wildberries запустил первый пакет мер поддержки. Среди них — скидка 100% на хранение на ряде складов в течение 45 дней, отсрочка погашения долга до шести месяцев для малого и среднего бизнеса, а также льготные кредиты и факторинг для восполнения утраченных товарных запасов, — добавил Глуглин.

Он отметил, что большинство торговцев относятся к возможности возмещения убытков с недоверием. При этом, заключил эксперт, судебные прецеденты в настоящее время отсутствуют и разрешение дела может занять значительное время.

Ранее стало известно, что атаки украинских беспилотников на склады Wildberries в Электростали и Котовске вывели из строя около 7% логистических мощностей маркетплейса. Восстановление поврежденной инфраструктуры может обойтись в сумму от 20 до 35,8 миллиарда рублей.

Общество
БПЛА
Татьяна Ким
Wildberries
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт ответил, приведет ли использование ИИ к подорожанию сотовой связи
Разведка РФ сообщила о планах Берлина создать собственное ядерное оружие
Мальчик умер от удара током, когда мыл квадроцикл под дождем
СВР раскрыла причину обеспокоенности Европы из-за Германии
Немецкий политолог предрек скорые переговоры между Берлином и Москвой
Дипломат раскрыл истинную цель атак ВСУ на Московский регион
Врач перечислила главные симптомы теплового удара
В Госдуме ответили, когда повысят выплаты для работающих пенсионеров
Спасатель умер в ходе атаки ВСУ по ЛНР
Невролог ответила, для кого особенно опасна духота в квартире
«Целенаправленная атака»: ВСУ ударили по запорожской школе
Раскрыты подробности пожара на базе отдыха в Ленобласти
В Германии приняли решение по допуску россиян до юношеских игр глухих
Юрист объяснила, с какого возраста дети могут одни ездить на поезде
10-летняя россиянка выступила с Шакирой в финале чемпионата мира
Офтальмолог назвала главные ошибки при купании в море
Европа рискует подойди к отопительному сезону с минимальными запасами газа
Дмитриев дал неутешительный прогноз ситуации в Ормузском проливе
Лавров встретил главу МИД КНДР с букетом цветов
Грузоперевозчиков переведут на электронные документы по поручению Путина
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.