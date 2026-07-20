Ретейлер указал на нюанс в вопросе компенсаций продавцам Wildberries

В новой оферте Wildberries появился пункт, освобождающий компанию от компенсации ущерба продавцам в случае атак БПЛА, заявил NEWS.ru предприниматель и ретейлер Александр Глуглин. Однако, по его словам, основательница онлайн-площадки Татьяна Ким пообещала помочь селлерам, столкнувшимся с убытками.

В ночь с 17 на 18 июля 2026 года беспилотники атаковали два крупных логистических комплекса Wildberries — в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области. Помимо погибших и пострадавших, пожары на складах нанесли серьезный ущерб не только компании, но и тысячам продавцов, чьи товары оказались уничтожены или повреждены. За 11 дней до атаки вступила в силу новая редакция публичной оферты Wildberries. Именно в ней появился пункт, который вызвал острую дискуссию в профессиональном сообществе. Согласно ему, компания освобождается от ответственности за неисполнение обязанностей, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, включая любые последствия применения БПЛА, — поделился Глуглин.

Он подчеркнул, что площадь логистического центра в Электростали составляет 250 тыс. квадратных метров, а след от дыма распространился более чем на 200 километров. В то же время, предположил ретейлер, общий ущерб от нападения может составить до 100 млрд рублей.

Основательница Wildberries Татьяна Ким оперативно отреагировала на трагедию. Она объявила о выплатах семьям погибших и тяжело пострадавшим сотрудникам. Что касается продавцов, Ким заявила, что компания прорабатывает объемы выплат селлерам за утраченный товар. Оценка ущерба для определения размера компенсаций займет до 30 дней. С 19 июля Wildberries запустил первый пакет мер поддержки. Среди них — скидка 100% на хранение на ряде складов в течение 45 дней, отсрочка погашения долга до шести месяцев для малого и среднего бизнеса, а также льготные кредиты и факторинг для восполнения утраченных товарных запасов, — добавил Глуглин.

Он отметил, что большинство торговцев относятся к возможности возмещения убытков с недоверием. При этом, заключил эксперт, судебные прецеденты в настоящее время отсутствуют и разрешение дела может занять значительное время.

Ранее стало известно, что атаки украинских беспилотников на склады Wildberries в Электростали и Котовске вывели из строя около 7% логистических мощностей маркетплейса. Восстановление поврежденной инфраструктуры может обойтись в сумму от 20 до 35,8 миллиарда рублей.