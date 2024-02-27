В последнее время мир шоу-бизнеса полнится слухами о возвращении на сцену после почти 20-летнего забвения исполнителя хита «Мальчик-бродяга» Андрея Губина. Учитывая, что сцену певец оставил по состоянию здоровья, подозрительное оживление вокруг его имени напоминает запоздалые реанимационные мероприятия. Между тем Андрей Губин решил взять слово сам и тут же... вступился за Аллу Пугачеву. В том смысле, что она вовсе никому и не «перекрывала кислород».
Если бы Губин сидел за шахматной доской, я бы назвал это «защитой Киркорова». Он применил буквально тот же ход, что и Филипп Бедросович, назвав исполнителей, критикующих Примадонну, людьми, «которые сами не сильно талантливые». «Почему бы не сделать себе промоушен за счет ее имени?», — ядовито замечает певец.
Алла Пугачева — человек-промоушен
Представителям шоу-бизнеса, даже бывшим, лучше других известно, на чем или на ком можно сделать промоушен. Однако Пугачева, видимо, относится к тому редкому типу личностей, на которых можно зарабатывать очки как поддержкой, так и критикой. Больше чем уверен, что сама Примадонна критики особо не боится и в поддержке мало нуждается.
Один лишь Филипп Киркоров здесь выступает «вне конкурса», поскольку, во-первых, в таком промоушене не нуждается (сам себе промоутер, да еще какой). А, во-вторых, певец взял пожизненное правило бросаться на любого обидчика своей бывшей супруги. Что он и делает азартно и с молчаливого согласия Аллы Борисовны. Спустя время эти поступки Филиппа становятся предметом саркастических выпадов со стороны Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) .
Причем делает это юморист, как правило, публично, со сцены. Как видно, такие сильные чувства и преданность Филиппа, на которые не способен сам мастер разговорного жанра, вызывают у Галкина лютую зависть и злобу.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня»
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Заложница мезальянса
Этот знаменитый мезальянс — Пугачева и Галкин — в последнее время кажется все более странным. Возможно, потому, что маска счастливой жизни вне родины, кажется, уже надоела самой Примадонне. Нет, она не жалуется и пытается чисто внешне оставаться независимой и невозмутимой.
Но какая уж тут независимость, когда муж-иноагент фактически обрушил все планы по возвращению домой, если таковые имелись. Или кто-то всерьез уверен, что свое 75-летие амбициозная Примадонна всегда мечтала встретить в ресторане на чужбине, а не в Кремлевском дворце, под звуки аплодисментов? Может быть, кто-то думает, что, Пугачева, бесспорно, сделавшая очень многое для советской и российской музыкальной культуры, не мечтала стать в свой юбилей полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»?
О какой независимости может идти речь, если певица вынуждена мотаться по свету в поисках климата, подходящего ей по здоровью? В конце концов она оказалась заложницей разницы в возрасте со своим пятым мужем. Той самой разницы, которой она когда-то так гордилась, презирая общественное мнение. Для кого-то Максим Галкин негодяй, изгой, предатель, а для Аллы он муж и, главное, отец ее детей. Именно ему уже предписана миссия: выводить сына и дочь в жизнь. Поэтому с трудом верится, что возможен разрыв в этой неприкаянной, как труппа цирка шапито, семье.
Разве что не исключен фиктивный развод, чтобы на время дистанцироваться от сильно компрометирующего ее мужа и заодно решить кое-какие материальные вопросы. Ведь только уйдя от мужа, Алла Пугачева может вернуться в Россию и вновь начать зарабатывать тут деньги.
Что же касается юбилейных торжеств в Москве, то, похоже, этот поезд уже ушел.
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