Может ли Пугачева вернуться в Россию? И должна ли для этого уйти от Галкина

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин

В последнее время мир шоу-бизнеса полнится слухами о возвращении на сцену после почти 20-летнего забвения исполнителя хита «Мальчик-бродяга» Андрея Губина. Учитывая, что сцену певец оставил по состоянию здоровья, подозрительное оживление вокруг его имени напоминает запоздалые реанимационные мероприятия. Между тем Андрей Губин решил взять слово сам и тут же... вступился за Аллу Пугачеву. В том смысле, что она вовсе никому и не «перекрывала кислород».

Если бы Губин сидел за шахматной доской, я бы назвал это «защитой Киркорова». Он применил буквально тот же ход, что и Филипп Бедросович, назвав исполнителей, критикующих Примадонну, людьми, «которые сами не сильно талантливые». «Почему бы не сделать себе промоушен за счет ее имени?», — ядовито замечает певец.

Алла Пугачева — человек-промоушен

Представителям шоу-бизнеса, даже бывшим, лучше других известно, на чем или на ком можно сделать промоушен. Однако Пугачева, видимо, относится к тому редкому типу личностей, на которых можно зарабатывать очки как поддержкой, так и критикой. Больше чем уверен, что сама Примадонна критики особо не боится и в поддержке мало нуждается.

Один лишь Филипп Киркоров здесь выступает «вне конкурса», поскольку, во-первых, в таком промоушене не нуждается (сам себе промоутер, да еще какой). А, во-вторых, певец взял пожизненное правило бросаться на любого обидчика своей бывшей супруги. Что он и делает азартно и с молчаливого согласия Аллы Борисовны. Спустя время эти поступки Филиппа становятся предметом саркастических выпадов со стороны Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) .

Причем делает это юморист, как правило, публично, со сцены. Как видно, такие сильные чувства и преданность Филиппа, на которые не способен сам мастер разговорного жанра, вызывают у Галкина лютую зависть и злобу.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Заложница мезальянса

Этот знаменитый мезальянс — Пугачева и Галкин — в последнее время кажется все более странным. Возможно, потому, что маска счастливой жизни вне родины, кажется, уже надоела самой Примадонне. Нет, она не жалуется и пытается чисто внешне оставаться независимой и невозмутимой.

Но какая уж тут независимость, когда муж-иноагент фактически обрушил все планы по возвращению домой, если таковые имелись. Или кто-то всерьез уверен, что свое 75-летие амбициозная Примадонна всегда мечтала встретить в ресторане на чужбине, а не в Кремлевском дворце, под звуки аплодисментов? Может быть, кто-то думает, что, Пугачева, бесспорно, сделавшая очень многое для советской и российской музыкальной культуры, не мечтала стать в свой юбилей полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»?

О какой независимости может идти речь, если певица вынуждена мотаться по свету в поисках климата, подходящего ей по здоровью? В конце концов она оказалась заложницей разницы в возрасте со своим пятым мужем. Той самой разницы, которой она когда-то так гордилась, презирая общественное мнение. Для кого-то Максим Галкин негодяй, изгой, предатель, а для Аллы он муж и, главное, отец ее детей. Именно ему уже предписана миссия: выводить сына и дочь в жизнь. Поэтому с трудом верится, что возможен разрыв в этой неприкаянной, как труппа цирка шапито, семье.

Разве что не исключен фиктивный развод, чтобы на время дистанцироваться от сильно компрометирующего ее мужа и заодно решить кое-какие материальные вопросы. Ведь только уйдя от мужа, Алла Пугачева может вернуться в Россию и вновь начать зарабатывать тут деньги.

Что же касается юбилейных торжеств в Москве, то, похоже, этот поезд уже ушел.

Читайте также:

Киркорову и Ивлеевой уже не отмыться: «голая» вечеринка изменила наш мир

Кто для нас сейчас Жванецкий: жулик или великий классик?

Названа стоимость парика Киркорова на шоу «Маска»

За что Снигирь будут ругать после фильма «Мастер и Маргарита»