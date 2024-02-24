«Уехали, ну и ладно»: Герасимов высказался о Галкине и других уехавших Актер Герасимов: место уехавших из России займут другие артисты

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Максим Галкин

Место Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и других уехавших из России артистов займут другие, заявил NEWS.ru художественный руководитель Московского театра на Малой Ордынке, режиссер и актер Евгений Герасимов. Он также добавил, что каждый сам принимает подобные решения и лично он никогда бы не уехал и не предал родину.

Уехали актеры, ну и ладно. Свято место пусто не бывает, значит, будут другие. Надеюсь, вы тоже не плачете, что сегодня на экране у нас не показывают, к примеру, Максима Галкина? Бог с ним, — сказал Герасимов.

Худрук Московского театра на Малой Ордынке отметил, что ему неоднократно предлагали переехать на постоянное место жительства в Европу и Америку, где он мог бы снимать кино или сниматься в нем. Однако он никогда даже не рассматривал такие варианты.

Скажу вам честно, даже не рассматривал никогда такие варианты, хотя, признаюсь, они были очень заманчивы. Жизнь рассудит, [прав ли я был], — заключил актер.

Евгений Герасимов начал сниматься в кино с 14 лет, дебютировав в картине «Они не пройдут». Всесоюзную славу Герасимову принесла роль робота Вертера в фильме «Гостья из будущего». Евгений Герасимов является руководителем Московского театра на Малой Ордынке, председателем комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы, а также президентом Московской ассоциации боевых искусств по всестилевому карате. 25 февраля Герасимов отмечает 73-й день рождения.

Ранее Герасимов рассказал, что на съемках музыкальной комедии «Летние сны» Людмила Гурченко пыталась в шутку сосватать ему свою дочь. Он тогда был студентом Щукинского театрального училища и сыграл в этом фильме роль второго плана.