Место Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и других уехавших из России артистов займут другие, заявил NEWS.ru художественный руководитель Московского театра на Малой Ордынке, режиссер и актер Евгений Герасимов. Он также добавил, что каждый сам принимает подобные решения и лично он никогда бы не уехал и не предал родину.
Уехали актеры, ну и ладно. Свято место пусто не бывает, значит, будут другие. Надеюсь, вы тоже не плачете, что сегодня на экране у нас не показывают, к примеру, Максима Галкина? Бог с ним, — сказал Герасимов.
Худрук Московского театра на Малой Ордынке отметил, что ему неоднократно предлагали переехать на постоянное место жительства в Европу и Америку, где он мог бы снимать кино или сниматься в нем. Однако он никогда даже не рассматривал такие варианты.
Скажу вам честно, даже не рассматривал никогда такие варианты, хотя, признаюсь, они были очень заманчивы. Жизнь рассудит, [прав ли я был], — заключил актер.
Евгений Герасимов начал сниматься в кино с 14 лет, дебютировав в картине «Они не пройдут». Всесоюзную славу Герасимову принесла роль робота Вертера в фильме «Гостья из будущего». Евгений Герасимов является руководителем Московского театра на Малой Ордынке, председателем комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы, а также президентом Московской ассоциации боевых искусств по всестилевому карате. 25 февраля Герасимов отмечает 73-й день рождения.
Ранее Герасимов рассказал, что на съемках музыкальной комедии «Летние сны» Людмила Гурченко пыталась в шутку сосватать ему свою дочь. Он тогда был студентом Щукинского театрального училища и сыграл в этом фильме роль второго плана.