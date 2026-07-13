«Найти баланс»: Меньщиков дал совет Аксеновой

Актер Степан Меньщиков на премьере фильма «Холод» в Москве пожелал артистке Любови Аксеновой уметь находить баланс между карьерой и семьей. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, для красивой женщины это важно.

Я ей желаю найти баланс между семьей, биологической функцией женщины — быть матерью, женой, и ее профессиональной деятельностью. Если она найдет себя, она будет самой счастливой женщиной и актрисой на свете, — заявил он.

До этого народная артистка России Екатерина Гусева рассказала, что, в отличие от коллеги по сериалу «Бригада» Дмитрия Дюжева, никогда не планировала баллотироваться в Госдуму. Актриса отметила, что государственную деятельность трудно совмещать со съемками и концертами.

Также актриса Елена Север на концерте «Звезды хайпа» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» рассказала, что поддерживает идеальную фигуру после рождения внука с помощью постоянной физической активности. Артистка поделилась, что особенно любит заниматься фитнесом, пилатесом, хайкингом и плаванием.