«Была пьяная и извинялась»: что стало яблоком раздора Успенской и Пугачевой

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Королева шансона Любовь Успенская рассказала, что поссорилась с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой из-за песни. Что стало яблоком раздора двух звезд, какие у них отношения сейчас?

Из-за чего поссорились Успенская и Пугачева

В 1990-е Успенская получила премию «Легенда русской музыки» за исполнение песни «Россия» на «Золотом Граммофоне». По словам певицы, композиция была записана в 1991 году, когда она жила в США. Стихи хита принадлежат Илье Резнику, а музыка — Гарри Голду.

Однако большую известность песня «Россия» приобрела в исполнении Пугачевой. Примадонна вышла с ней на сцену в 1993 году. По мнению Успенской, коллега «испоганила» композицию своим исполнением.

«Она ее испоганила, а не спела! Позорно. Алле дали эту песню, даже не сказали, что это песня моя. Что я уже записала ее в свой альбом, что в создании этой песни мои идеи были», — возмутилась Успенская.

По словам артистки, она хотела рассказать о своем жизненном пути, поэтому песня была пронизана идеями самой Успенской. Артистка подчеркивала, что композиция была для нее не просто песней о России.

«Она [Пугачева] мне потом признавалась, что она была пьяная, что она вообще не знала, что это моя песня, извинялась. Мелодию перепутала, слова перепутала. „Вообще я никогда не лезу в такие темы“, — говорила мне. Когда она спела „Россию“, я вычеркнула ее из своего списка», — рассказала Успенская.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Любовь Успенская

Вернула ли Успенская хит «Россия»

Королева шансона рассказала, что вернула композицию «Россия» в репертуар в 2022 году. Этому способствовало и появление эпизода песни в исполнении Успенской в эфире федерального канала, и начало российской спецоперации на Украине.

«24 февраля, в день моего рождения, началась СВО. И в этот день я окончательно убедилась в том, что эта песня теперь еще больше нужна всем нам. Мы не можем жить без веры и надежды. Если люди будут отворачиваться, будут безразличными, это как? Сегодня народ потерял ориентиры», — считает певица.

По ее словам, есть «негодяи, которые заработали миллионы и миллиарды, уехали из страны». Успенская отметила, что сейчас в России не та ситуация, что была в 1970-х. По ее мнению, тогда не было свободы слова и царила диктатура, из-за чего артисты уезжали за свободой, а не за деньгами.

«Я уезжала из России со $100 в кармане. И в Америку я ехала не за деньгами, а за свободой. А сегодня уезжают из России те негодяи и предатели, которые едут не за свободой. Они едут спасать свои инвестиции и недвижимость, предают страну», — считает исполнительница.

Какие отношения у Пугачевой и Успенской

В 2022 году Успенская рассказала, что Примадонна помогла ей в трудную минуту и протянула руку помощи. По словам певицы, после возвращения из США она долгое время сидела без работы, но Пугачева откликнулась и поддержала коллегу в возвращении на сцену.

«Она всегда была для меня абсолютно недосягаемой высотой и потрясающей певицей. Алла была моей музой еще в те времена, когда я уезжала из Советского Союза. Я всегда пела ее песни в ресторане», — рассказывала Успенская в интервью MK.RU.

По словам артистки, Пугачева восхищалась ее талантом и слушала песни Успенской. О последнем Примадонна говорила коллеге лично.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Алла Пугачева

«Она не стеснялась говорить, что в те моменты, когда ей было плохо и тяжело, она уезжала на машине, включала мои песни и приходила в себя. Алла лично говорила мне об этом неоднократно», — рассказала Успенская.

Королева шансона хотела спеть дуэтом с Пугачевой, однако та отказалась. Примадонна объяснила свое решение тем, что ушла со сцены и никогда больше не вернется.

«Она хочет воспитывать детей, высаживать гортензии. Я ей возразила: „Я думала, что ты, Алла, будешь петь до конца своих дней и умрешь на сцене!“ Она меня не поняла, видимо, подумала, что я имею в виду, что она умрет на сцене завтра. Я ей пояснила, что имела в виду, что хотела сказать. Что она будет петь до ста лет петь, а потом умрет на сцене. Алла сначала не поняла моей шутки», — откровенничала певица.

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