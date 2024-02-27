Пугачева и Галкин: последние новости 27 февраля, возвращение, критика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народной артистке СССР Алле Пугачевой посоветовали заработать на почтовых марках, а не на музыкальном альбоме. Где сейчас могут находиться Примадонна и ее муж шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), за что их критикуют?

Что сказала директор Пугачевой о новом альбоме

Издание «Абзац» обратилось за комментарием к директору Примадонны Елене Чупраковой. Журналисты спросили менеджера, имеет ли отношение новый альбом к самой Пугачевой и знает ли артистка о планах по его выпуску. Вместо ответа на вопрос Чупракова отказалась общаться с прессой и дала понять, что не намерена обсуждать новости о выходе музыкальной пластинки.

«Я не буду давать никакие комментарии по этому поводу», — заявила Чупракова.

На чем еще может заработать Пугачева в России

Певец Михаил Муромов предложил Примадонне зарабатывать на почтовых марках. По его мнению, печать изображений Пугачевой в разном возрасте может принести большую прибыль, чем пластинка.

«Алле показалось, что ее альбом будет востребованным. Она просто захотела напомнить о себе. Сегодня на альбомах уже нельзя заработать денег. Ей лучше выпустить серию почтовых марок с собой в разном возрасте. Ей никто не подсказал, а я подсказываю: на этом действительно можно заработать», — заявил Муромов в интервью «Абзац».

Зачем Пугачева просила паспорт у Влади

Композитор Олег Влади рассказал о случае с Примадонной, потрясшем его до глубины души. По его словам, Пугачева перевела ему деньги за несколько композиций, написанных для нее и для ее дочери Кристины Орбакайте, хотя он не хотел брать с нее плату.

«Однажды мне позвонила юрист Пугачевой с просьбой прислать мои паспортные данные и реквизиты банковского счета для оформления музыкального договора. Я завел счет в первом попавшемся мне банке и отдал реквизиты юристу. Спустя время я решил этот счет закрыть. Но, придя в банк, я обнаружил, что на этом счету лежат деньги и источник их поступления — индивидуальный предприниматель Пугачева Алла Борисовна. Для меня это было шоком», — рассказал Влади в интервью PROZVEZD.

Поэт также добавил, что вместе с Пугачевой однажды угодил в скандал. Речь идет о песне «Я летала». Из-за совпадения в музыкальной части куплета композиции с произведением Игоря Саруханова «Придуманная любовь» творческий союз заподозрили в плагиате.

«Скандал был действительно громким. Но благодаря поэту-песеннику Сергею Сашину, который в свое время написал песню „Натуральный блондин“ для Николая Баскова, нам удалось его уладить», — рассказал Влади.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Алла Пугачева

Как Пугачева избавлялась от конкурентов

Музыкант Сергей Савин рассказал, что Примадонна не убирала из телеэфиров конкурентов, но могла повлиять на их участие в шоу. Речь идет не только о ее личных соперниках, но и о тех, с кем пришлось бы тягаться экс-супругу Филиппу Киркорову или дочери Кристине Орбакайте. При этом певец подчеркнул, что каждый из тех, кого СМИ называли «неугодными Примадонне», смогли стать настоящими артистами.

«Зная Аллу Борисовну, не думаю, что она злодей, который физически убирал со своего пути конкурентов. Она не тот человек, который будет идти по головам. Просто она имела влияние», — сказал Савин в интервью aif.ru.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

В начале марта у Галкина запланированы гастроли в Литве. Юморист выступит в Вильнюсе, Каунасе, Шауляе, Клайпеде — 6, 7, 8 и 9 марта соответственно.

В середине февраля шоумен опубликовал видео со своими детьми Лизой и Гарри, а также показал небольшую черную собаку по имени Роки. На появившихся в Сети кадрах дочь юмориста Лиза играла в карты с мамой, а сын Гарри сначала собирал с отцом конструктор, а потом играл в приставку, активно комментируя происходящее.

На прошлой неделе юморист опубликовал в своих соцсетях фотографию моложавой Примадонны. Снимок очень понравился поклонникам певицы, они отметили точеные черты лица Пугачевой, ее чувство стиля и хорошую физическую форму.

Точное местонахождение Пугачевой и ее семьи неизвестно. После посещения юбилея лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле, по данным НТВ, Галкин и Примадонна вернулись на Кипр. Пугачева не обновляла соцсети с декабря 2023 года — последний пост был приурочен к годовщине брака.

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