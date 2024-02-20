Пугачева и Галкин: последние новости 20 февраля, поддержка коллег, критика

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву поддержали несколько российских звезд. Где сейчас ее муж шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что известно о детях звездной пары?

Кто поддержал Пугачеву

Певец Вячеслав Малежик заявил, что Пугачева — единственная из покинувших Россию артистов, кто не вызывает раздражения у него. Артисту жаль Примадонну в нынешних обстоятельствах, но добавил, что давно не поддерживает отношения с ней.

«Все, кроме Аллы Пугачевой, кто покинул страну, кроме раздражения ничего не вызывают. Честно говоря, Аллу мне очень жалко, она талантливая женщина, и мне не очень понятно, почему она отказалась от той любви, которую она имела в нашей стране. Потому что это та вещь, которая за деньги не покупается», — указал Малежик.

Почему Пугачеву считают высокомерной

Заслуженный артист России Борис Галкин считает, что Пугачева перестала быть интересна россиянам и утратила свою былую популярность. По его словам, артистка смотрит на людей свысока.

«Так может вести себя только тот, кто из грязи в князи. Настоящий благородный человек так не скажет никогда. Все же это понимают. Так скажет только тот, кто почувствовал свою избранность благодаря судьбе. Вот судьба вытолкнула ее настолько, что она подумала: „Все, я теперь могу сверху вниз смотреть“. А оказалось, что нет. Сегодня в России она никому не нужна», — считает Галкин.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Алла Пугачева

По мнению артиста, сплетни о Примадонне похожи на «пустой треп на скамеечке».

Как Пугачева помогла группе «Любэ»

Музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев заявил, что именно Пугачева предложила лидеру группы «Любэ» Николаю Расторгуеву выступать в военной форме, что на долгие годы стало визитной карточкой коллектива.

«Группа „Любэ“ — это воплощение патриотического духа. Причем они продвигали эту тематику задолго до того, как это стало трендом. Группа начала выступать на „Рождественских встречах“. Алла Пугачева тогда предложила Расторгуеву выйти на сцену в военной форме, и это на долгие годы стало его визитной карточкой», — сказал Бабичев в разговоре с NEWS.ru.

Музыкальный критик добавил, что любовь к родине — это концепт и главная идея группы. В качестве примера он привел песню «Конь», которую россияне воспринимают как народную.

Мешала ли Пугачева карьере других звезд

Популярный в 1990-х музыкант Андрей Губин заступился за Пугачеву после того, как звезды отечественного шоу-бизнеса обвинили ее в том, что она «перекрыла им кислород». Артист подчеркнул, что причины творческих неудач артистам нужно искать прежде всего в себе.

«Во-первых, это люди, которые сами не сильно талантливые. Что-то не получалось, потом говорили так про нее. Во-вторых, может, у них не было хороших композиций, поддержки, продюсирования. Почему бы не сделать себе промоушен потом за счет ее имени? Третье — не всегда была у нее возможность поддержать всех подряд», — отметил Губин.

Фото: Кузьмина Татьяна/Фотохроника ТАС Андрей Губин

Комментируя ситуации, когда Примадонна не выходила на сцену с некоторыми артистами, Губин подчеркнул, что на то у нее могли быть свои личные причины.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

20 февраля в Стокгольме у Галкина состоялся концерт. Следующей точкой его тура станет Литва. У юмориста запланированы выступления в Вильнюсе, Каунасе, Шауляе, Клайпеде — их он посетит 6,7, 8 и 9 марта соответственно.

13 февраля комик опубликовал в соцсетях видео со своими детьми Лизой и Гарри, а также показал нового члена семьи — маленькую черную собачку по имени Роки. В кадре Лиза играла в карты с мамой, а Гарри сначала собирал с отцом конструктор, а потом пересел и начал играть в приставку.

На следующий день юморист поделился с подписчиками снимком Примадонны, которая, судя по подписи, собиралась позвонить кому-то из друзей: на фотографии певица в одной руке держит дымящуюся сигарету, а в другой — телефон, в который сосредоточенно всматривается.

Точное местонахождение Пугачевой и ее детей неизвестно. В декабре звездная пара была гостями юбилея лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле. После этого, по данным НТВ, супруги вернулись на Кипр.

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