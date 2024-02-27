Кому выгодна «отмена» Анны Asti? Когда певица вернется на сцену

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Асти

Певица Анна Асти лишилась концертов и телеэфиров после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, хотя она выступала на мероприятии на коммерческой основе, а поклонники артистки вовсе считают, что она не сделала чего-то зазорного. Кому может быть выгодна «отмена» исполнительницы хита «Царица», где она сейчас?

Кому может быть выгодна отмена Анны Асти

Недавно Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник сообщил, что концерты Асти отменяют по всей России. Выступления певицы сорвались уже в пяти городах — Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Журналисты отметили, что поклонники артистки начали сдавать билеты даже там, где об отменах шоу организаторы не сообщали.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что тур Asti оказался под угрозой срыва из-за продолжающейся шумихи вокруг участников «голой» вечеринки. По его мнению, история с «отменой» отечественных селебрити подогревается искусственно.

«На мой взгляд, история с „отменой“ артистов уже искусственно подогревается. Я ожидал, что к весне вся шумиха затихнет, так как возникают другие инфоповоды, наиболее интересные и актуальные. История с „голой“ вечеринкой Ивлеевой многих уже раздражает, однако концерты и выступления звезд продолжают отменять. Я полагаю, что ситуация с Анной Asti может служить для подогрева аудитории», — сказал Рудченко в разговоре с NEWS.ru.

Продюсер также предположил, что на «нездоровой ситуации» с отменой могут наживаться конкуренты Асти.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Анна Асти

Кто требует с Анны Асти 600 тысяч рублей

20 февраля Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что на музыкальный лейбл певицы «Феникс Мьюзик» подали в суд с требованием возместить 612 тысяч рублей. Предмет иска не раскрывался.

В суд подала компания «Неформат», владеющая правами на клипы группы «Тату» «Я сошла с ума» и «Нас не догонят». В списке ответчиков по иску помимо компании Асти также значился ООО «Яндекс».

По информации канала, дело может быть связано с нарушением авторских прав. Как уточнил «Светский хроник», 2020 году ООО «Неформат» обратилось в суд с иском против Первого канала за несанкционированное использование клипов «Тату» в ток-шоу «Пусть говорят». В 2004 году с ООО «Неформат» судилась композитор Елена Кипер, написавшая песни «Я сошла с ума» и «Нас не догонят».

До этого стало известно, что принадлежащий Асти лейбл «Феникс Мьюзик» задолжал ФНС 7,5 млн рублей. Уточнялось, что самой большой частью долга являлся невыплаченный налог на прибыль в размере около 4 млн рублей. При этом известно, что 2022 год ООО «Феникс Мьюзик» закончило в минусе по чистой прибыли — заработок компании составил минус 812 тысяч рублей.

Позднее Лейбл Анны Асти опроверг сообщения о налоговой задолженности. В пресс-релизе организации говорится, что долг в размере 7,6 млн рублей был выплачен компанией 10 ноября 2023 года.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анна Асти

Где сейчас Анна Асти

В январе стало известно, что Асти вместе с мужем бизнесменом Станиславом Юркиным на время покинула Россию. Позднее артистка рассказала, что вернется на сцену через месяц-полтора.

Свое отсутствие Асти объяснила тем, что она восстанавливается после операции на ногах. По словам певицы, хирургическое вмешательство было запланировано год назад.

«Знаю, что все очень за меня волнуются. Благодарю каждого, кто переживает. Это бесценно! Не теряйте меня. Я в отпуске и восстанавливаюсь после операции на двух ногах. Это было запланировано еще год назад. Ходить пока сложно, через месяц-полтора буду в строю», — пояснила артистка.

Как писал портал "7дней", Асти страдает от синдрома Келлера. Это заболевание провоцирует судороги и разрушает суставы. Осенью 2023 года в одном из интервью артистка показала разрушенный сустав, на месте которого появилось новообразование.

Mash 19 января со ссылкой на источник сообщил, что цены на корпоративные мероприятия с участием Асти претерпели изменения, как и райдер исполнительницы. В публикации канала отмечалось, что «до „голой“ вечеринки было 10 млн рублей, после стало 7».

В конце февраля музыкальный критик Евгений Бабичев говорил, что главной певицей в России на сегодняшний день является Асти. Он уверен, что после паузы артистка снова вернется на сцену.

Адвокат по уголовным делам Андрей Алешкин также встал на защиту Асти и выразил уверенность в том, что артистка может продолжить работу в России. По его словам, юридических оснований для полной «отмены» звезды в РФ нет.

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