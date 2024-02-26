В Донбасс или в Эмираты? Куда отправляют Ивлееву после «голой» вечеринки

Анастасия Ивлеева

СМИ и Telegram-каналы сообщают, что блогер Анастасия Ивлеева может посетить Донбасс, чтобы обелить свою репутацию после скандальной «голой» вечеринки. Есть ли у нее другие варианты, откуда известно о ее планах, кто ее ждет в Донбассе?

Куда собирается поехать Анастасия Ивлеева

26 февраля Telegram-канал «Многонационал» заявил, что Ивлеева собирается поехать в Донецк, «чтобы медийно отмыться после той самой „голой“ вечеринки, чтобы и дальше спокойно зарабатывать сотни миллионов в РФ». Автор канала привел ей в пример рэпера Рому Жигана.

Ранее сообщалось, что поездка блогерши в Донбасс «находится на грани срыва».

«МТС пытается организовать процесс реабилитации, предложив Ивлеевой обеспечить жильем несколько семей из Белгорода, пострадавших под обстрелом. Ивлеева отказалась, заявив, что этого мало для настоящего прощения, а тратить средства впустую без результата она не готова. А на что она тогда готова? Скоро и узнаем», — написал автор канала Win/Win.

По другой версии, Анастасия Ивлеева не собирается в Донбасс. Автор канала «Это еще не конец» заявил, что она приобрела недвижимость в Эмиратах.

«По некоторой информации, она стала резидентом ОАЭ. В январе приобрела недвижимость в одном из ЖК на JBR (Jumeirah Beach). В начале февраля получила карточку резидента. Как кто она поедет в Донбасс?» — задает он вопрос.

Информация о намерениях Ивлеевой посетить Донбасс или о покупке недвижимости в ОАЭ не подтверждена.

Что известно о недвижимости в ОАЭ

По данным сайта Property Finder, цены на недвижимость в жилых комплексах на Jumeirah Beach начинаются от 1,2 млн динаров ОАЭ (более 30 млн рублей) и доходят до уровней в 50 млн динаров (более 1,2 млрд рублей).

О том, что Анастасия Ивлеева собирается переезжать в Дубай, в начале 2024 года сообщил Telegram-канал «Небожена». Тогда предполагалось, что блогерша будет там короткое время.

«Планирует пересидеть там скандал и вернуться через несколько месяцев», — писал канал.

Подтверждений того, что Ивлеева приобрела собственность в Дубае, на данный момент нет.

Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press Жилые комплексы на Jumeirah Beach

Кто сказал, что Ивлеева собирается в Донбасс

21 февраля Telegram-канал «Политический обозреватель» в подробностях излагал план поездки Анастасии Ивлеевой в Донбасс со ссылкой на «информированные источники».

«По их данным, в ходе визита она совершенно точно посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе „Аллея ангелов“. Возможны поездки и в другие города республики. Визит будет носить исключительно гуманитарный характер. Ивлеева может посетить больницы, детские дома, пообщаться с местной молодежью, встретиться с ранеными местными жителями. Естественно, она публично осудит обстрелы республики со стороны ВСУ», — писал «Политический обозреватель».

На следующий день об этом сообщил бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. По его сведениям, Ивлеева собиралась ехать в донецкую больницу имени Калинина, но она попала под удар ВСУ.

Кто звал Ивлееву в Донбасс

23 февраля в Telegram-канале «Русская эмо школа» был размещен видеоролик с, предположительно, российскими военнослужащими, которые пригласили блогера посетить Донбасс. В этот день Ивлеева поздравила мужчин с Днем защитника Отечества.

«Благодарим Настю Ивлееву за поздравление с Днем защитника Отечества. Мы не из тех солдат, которым платят гуманитаркой, и по заказу видео не записываем. Когда воюешь, следить времени за вечеринками нет, как у ораторов в тылу фронта. Нам реально нравилась передача „Орел и решка“. Настя, приезжай к нам, получится крутой выпуск. Победа будет за нами», — сказал один из участников видео.

Кроме того, Ивлееву неоднократно звал в зону боевых действий журналист Андрей Никитин по прозвищу Фунт, который принимает участие в СВО в качестве добровольца. В одной из публикаций он дал ей совет.

«Не надо никого спрашивать, можно ли поехать в Донбасс. Это противоречит не только понятиям о человеческом достоинстве, но и духу самого Донбасса. Все люди с „материка“ (так тут называют довоенные границы РФ), кто приехали сюда помогать, гуманитарить, волонтерить, работать, воевать и т. п., — просто сюда приехали, и всё, ни у кого ничего не спрашивая. И бэкграунд у этих людей очень и очень разный. Есть и такие, на фоне которых Настя Ивлеева — отличница из института благородных девиц. <...> Разрешения не нужно. Мы по-прежнему ждем тебя в гости, Настя. Приезжай. Накормим, поселим, организуем безопасность», — написал Фунт в своем канале.

Хотят ли Ивлееву видеть в Донбассе

Ивлеевой поступали различные предложения по поводу поездки в Донбасс и очищения репутации после «голой» вечеринки. Так, священнослужитель из Донецка иеромонах Феофан посоветовал ей пройти курсы и стать медсестрой или санитаркой.

Военкор Алексей Живов заявил, что без проблем помог бы Анастасии добраться до Донецка, особенно если бы она привезла гумпомощь. По его словам, такой визит «не должен быть показушным», артисты, которые приезжают «извиняться» в Донбасс, должны втягиваться в помощь армии и народу.

«Те люди, которые не готовы вступать в консенсус по защите своего Отечества, не должны зарабатывать деньги в России», — заявил Живов.

Почему Ивлеева сбежала с концерта рэпера из Донецка

После «голой» вечеринки и публикаций с извинениями Анастасия Ивлеева редко публиковала посты в своем Telegram-канале, лишь выразив соболезнования по поводу терактов ВСУ в Белгороде и Донецке. Нарушить молчание она решила спустя почти месяц, опубликовав видео с концерта донецкого рэпера ОМ (Дмитрия Пахомова).

Пахомов выступил со сцены, заявив, что «Донбасс — не стиральная машина», чтобы туда приезжали люди отмывать свою репутацию. Как пишет Telegram-канал Mash, Ивлеева после этого покинула зал. Однако позже она поблагодарила ОМ за концерт.

«Сила в делах! Дима, спасибо за концерт», — объявила Ивлеева.

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