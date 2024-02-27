Продюсер объяснил, почему тур Анны Asti оказался под угрозой срыва Продюсер Рудченко: история с «отменой» артистов искусственно подогревается

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Анна Asti

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что тур певицы Анны Asti оказался под угрозой срыва из-за продолжающейся шумихи вокруг участников «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. По его мнению, история с «отменой» артистов подогревается искусственно.

На мой взгляд, история с «отменой» артистов уже искусственно подогревается. Я ожидал, что к весне вся шумиха затихнет, так как возникают другие инфоповоды, наиболее интересные и актуальные. История с «голой» вечеринкой Ивлеевой многих уже раздражает, однако концерты и выступления звезд продолжают отменять. Я полагаю, что ситуация с Анной Asti может служить для подогрева аудитории. Также на ней могут наживаться конкуренты певицы. Сейчас подобные ситуации кажутся уже нездоровыми, — сказал Рудченко.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник сообщил, что концерты Анны Asti отменяют по всей России. Выступления певицы сорвались уже в пяти городах — Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. В сообщении уточняется, что поклонники артистки начали сдавать билеты даже там, где об отменах концертов организаторы не заявляли.

До этого певец Филипп Киркоров заявил о том, что отменил себя сам после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой. Народный артист признался, что перерыв в карьере пошел ему на пользу. Исполнитель добавил, что сумел взглянуть на других и себя со стороны, а также совершил переоценку ценностей.