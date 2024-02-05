Лейбл Анны Асти опроверг сообщения о налоговой задолженности в 7,5 млн

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Анна Асти

Музыкальный лейбл певицы Анны Асти «Феникс Мьюзик» опроверг информацию о задолженности в 7,5 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. В пресс-релизе организации говорится, что долг в размере 7,6 млн рублей был выплачен компанией 10 ноября 2023 года.

Последние несколько часов мы наблюдаем информационный вброс якобы о наличии у нашего юрлица налоговой задолженности. В связи с чем хотели бы дать официальный комментарий. На дату 5 февраля 2024 года у компании ООО «Феникс Мьюзик» нет задолженности по уплате налогов, — говорится в сообщении.

Издание «Страсти» написало, что «Феникс Мьюзик», принадлежащий Асти, задолжал российским налоговикам 7,5 млн рублей. Уточняется, что самой большой частью долга является невыплаченный налог на прибыль в размере около 4 млн рублей. По информации издания, 2022 год ООО «Феникс Мьюзик» закончило в минусе по чистой прибыли — заработок компании составил минус 812 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Асти вместе с мужем-бизнесменом Станиславом Юркиным на время покинула Россию после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Исполнительница улетела из страны сразу же после отмены концертов. Источник сообщил, что она намерена переждать зиму и вернуться к выступлениям в России уже в марте.