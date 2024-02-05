Стало известно о налоговых проблемах Анны Асти «Страсти»: музыкальный лейбл Анны Асти задолжал 7,5 млн рублей налогов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Асти

Музыкальный лейбл «Феникс Мьюзик», принадлежащий певице Анне Асти, задолжал российским налоговикам 7,5 млн рублей, сообщает издание «Страсти» со ссылкой на открытые источники. Уточняется, что самой большой частью долга является невыплаченный налог на прибыль в размере около 4 млн рублей.

Как пишет издание, общая сумма задолженности ООО «Феникс Мьюзик» налоговой службе составляет 7 млн 593 тысячи 875 рублей. Помимо долга по налогу на прибыль, невыплаченным оказался налог на добавленную стоимость (3,4 млн рублей). На накопившуюся задолженность из-за просрочки начислены пени в размере 69 тысяч рублей.

Издание добавляет, что учредителем музыкального лейбла «Феникс Мьюзик» является певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Асти. По словам артистки, смыслом создания звукозаписывающей компании была помощь в раскрутке молодым артистам. При этом известно, что 2022 год ООО «Феникс Мьюзик» закончило в минусе по чистой прибыли — заработок компании составил минус 812 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Анна Асти вместе с мужем-бизнесменом Станиславом Юркиным на время покинула Россию после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Исполнительница улетела из страны сразу же после отмены концертов. Источник сообщил, что она намерена переждать зиму и вернуться к выступлениям в России уже в марте.