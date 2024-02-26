Альбома не будет? Директор Пугачевой впервые высказалась о новом сборнике

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

На днях стало известно, что 1 марта должен состояться релиз нового альбома народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Директор Примадонны Елена Чупракова несколько дней не комментировала эту тему, но прервала молчание. Что сказала менеджер Пугачевой, какие есть новости об альбоме?

Что директор Пугачевой сказала об альбоме

Издание «Абзац» обратилось за комментарием к директору Пугачевой. Журналисты спросили Чупракову, имеет ли отношение новый альбом к самой Примадонне и знает ли артистка о планах по его выпуску. В ответ на вопрос менеджер исполнительницы дала понять, что не намерена общаться с прессой и не собирается комментировать новости о выходе музыкальной пластинки.

«Я не буду давать никакие комментарии по этому поводу», — заявила Чупракова.

Какие песни войдут в новый альбом Пугачевой

Новый сборник артистки получил название «Алла Пугачева. P. S.». Альбом будет состоять из live-версий композиций, исполненных Примадонной на юбилейном концерте в Кремле в 2019 году, и новых треков.

Всего в сборник войдет 20 песен, из которых 11 новых: «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «На коне», «Жизнь напоказ», «Вольная», «Серое пальто», «Что-то надо мне», «Соловушка», «Мой друг», «На землю выпала роса». Еще девять композиций — это хиты в новой аранжировке: «Все хорошо — ничего не случилось», «Святая ложь», «Тянет сердце руки», «Кругом голова», «Звезда», «Не делайте мне больно, господа», «Свеча горела», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет».

Продюсер Евгений Морозов рассказал, что Пугачева могла записать целый альбом за несколько часов на студии звукозаписи в Твери. По его словам, Примадонна, как и Ирина Аллегрова, записывает треки с одного или второго дубля.

«Учитывая, что каждая песня в хронометраже 3 мин. 66 сек. со всеми инструментальными проходниками, вполне реально, что за полтора часа она может спеть весь альбом с первого или со второго дубля. Это факт», — подчеркнул Морозов в интервью aif.ru .

Продюсер предположил, что Примадонна приехала в студию звукозаписи со своим «дорогущим микрофоном», который могла взять в аренду.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Алла Пугачева

Будут ли в России слушать новый альбом Пугачевой

В Сети призывают бойкотировать альбом Примадонны. По мнению пользователей, сначала звезда должна извиниться и покаяться. Экс-депутат Роман Худяков и вовсе назвал выход пластинки «поразительной наглостью».

«Поразительная наглость — релокант Алла Пугачева при муже-иноагенте [Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)], который продолжает зарабатывать на антироссийской пропаганде, тоже решила нажиться на россиянах. Да и вообще — всех русскоязычных гражданах по всему миру», — возмутился Худяков в своем Telegram-канале.

Он призвал «патриотов, которые по какой-то причине очень хотят послушать новый альбом Пугачевой», скачать сборник бесплатно с пиратских ресурсов и «ни в коем случае за него не платить».

Telegram-канал «Небожена» предположил, что выход альбома связан с финансовыми трудностями артистки. До этого Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!» отметил, что пластинка станет «третьей волной» заработка с юбилейного шоу Пугачевой. Версию о финансовых проблемах поддержали и российские пользователи.

Нашлись среди россиян и те, кто считает, что новые песни исполнила не Примадонна. Пользователи напомнили, что артистка давно не поет и могла лишиться голоса.

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