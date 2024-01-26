Уехавшая из России Анна Асти рассказала, когда вернется на сцену Анна Асти заявила, что через полтора месяца будет в строю

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Асти

Уехавшая из РФ певица Анна Асти заявила спустя почти месяц молчания, что вернется на сцену через месяц-полтора. Она объяснила в соцсетях свое отсутствие в медиапространстве тем, что восстанавливается после операции на ногах. Хирургическое вмешательство было запланировано год назад.

Привет, мои дорогие! Знаю, что все очень за меня волнуются. Благодарю каждого, кто переживает. Это бесценно! Не теряйте меня. Я в отпуске и восстанавливаюсь после операции на двух ногах. Это было запланировано еще год назад. Ходить пока сложно, через месяц-полтора буду в строю, — пояснила артистка.

О певице не было ничего слышно после скандальной «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, прошедшей в московском клубе «Мутабор» в декабре прошлого года. На мероприятии Асти не веселилась с гостями, а выступала на сцене. Но избежать «отмены» ей не удалось — ряд праздничных концертов артистки отменили.

Ранее стало известно, что Асти уехала из России для прохождения курса реабилитации после перенесенной операции на ступне. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

По информации СМИ, певица страдает от синдрома Келлера, провоцирующего судороги и разрушающего суставы. Осенью прошлого года в одном из интервью она продемонстрировала разрушенный сустав, на месте которого появилось новообразование.