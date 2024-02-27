Музкритик назвал певицу номер один в России и преемника Моргенштерна Музкритик Бабичев назвал Анну Asti и MACAN главными звездами в России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Асти

Главной певицей в России на сегодняшний день является Анна Asti, заявил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Кроме того, по его словам, на замену известному рэперу Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пришел исполнитель MACAN (Андрей Косолапов).

Кого-то удалось заменить, но таких примеров немного. Был популярен у нас такой персонаж — Моргенштерн. Сейчас на его месте копия в виде MACAN, которого признали открытием года на VK Music, он достаточно прослушиваемый, находится в чартах, — отметил Бабичев.

При этом критик заметил, что количество поющих блогеров в стране сократилось. Тем не менее был Даня Милохин, теперь в тренде Инстасамка, которая известна своими дуэтами с другими артистами, добавил эксперт.

Есть Анна Asti, несмотря на паузу в творчестве. Все равно, думаю, это певица номер один в стране, — считает критик.

Ранее Бабичев заявил, что России некем заменить артистов, покинувших родину после начала военной операции на Украине. По его словам, часто речь идет о представителях отечественной сцены, которые выступали в стране десятилетиями и чье творчество прочно закрепилось в массовом сознании. Он призвал прекратить их «отмену», поскольку «эстрада редеет, а восполнить вакуум некем».