«Я понял, что не смогу здесь жить»: где сейчас актер Сергей Бурунов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Бурунов

Актер Сергей Бурунов полюбился российским зрителям благодаря харизматичным ролям в кино. Какие картины с его участием выйдут в ближайшее время, что известно о личной жизни артиста, почему он плакал на интервью у Игоря Верника?

Что сказал Бурунов о России

Недавно актер встретился со студентами РТУ МИРЭА. Один из участников диалога спросил артиста, как Бурунов «ощущает душой и сердцем» свою страну. Звезда российских сериалов ответил, что не может жить без Родины и во время гастролей его душит тоска и ностальгия.

«Я без России не могу. Я не смогу, потому что здесь все, здесь люди. Когда был во Франции и вел „Форт-Боярд“ в 2021 году, <...> нас поселили в 500 километрах от Парижа на острове. <...> Меня стала так душить ностальгия. Я очень хотел борща и в баню. Невероятная тоска. Я понял, что не смогу здесь жить», — ответил актер.

Бурунов признался, что «не может без России, без людей, без красоты и чего-то родного». По его словам, за рубежом ему было очень тяжело, поэтому, когда артист прилетел домой, он был счастлив.

«У каждого из нас есть воспоминания, ощущения, места, люди, которые у тебя вот здесь, [в сердце], есть и без которых ты не можешь [жить]. У меня тоже есть, Я без этого не смогу. И это всё находится здесь. Я не смогу без этого, я умру», — признался актер.

Как Бурунов стал всенародным любимцем

В интервью с Вадимом и Игорем Верниками Бурунов рассказал, что долгое время не получал серьезных ролей, из-за чего сильно переживал. В период учебы в академическом театре актер играл, по его собственному признанию, «стражников, грибы, гуляющих в парке».

Самая продолжительная роль Бурунова в то время длилась около 10 минут. Он предстал на сцене в образе бойфренда сестры Малыша Пелли в спектакле «Малыш и Карлсон».

В какой-то момент актер признался, что больше не мог так продолжать работать и ушел в озвучивание. В русском дубляже голосом Бурунова, например, говорит Леонардо Ди Каприо.

Настоящая слава пришла к актеру после сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Полицейский с Рублевки». Зрители полюбили артиста за эмоциональность и харизматичность, хотя в жизни Бурунов совсем не похож на своих героев.

«Я был абсолютный интроверт. До сих пор мой директор удивляется — как такой человек выбрал самую публичную профессию? Есть такое мнение: почему вы пошли в артисты — чтобы меня любили», — пояснил в интервью Верникам звезда российского кино.

Тогда же артист откровенно признался, что в детстве ему не хватило родительской любви, которая дает чувство уверенности. Верник отметил, что актер благодаря профессии взял реванш и смог получить признание всей страны. Слова Игоря растрогали актера до слез.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Бурунов

Что известно о личной жизни Бурунова

Артист признавался, что не ощущает себя звездой, «а, наверное, надо было бы уже». Тем не менее Бурунов боится заболеть и стать невостребованным, как это было в 2000-х.

Бурунов ни разу не был женат и не имеет наследников. О своих романтических отношениях он не распространяется. По мнению актера, причиной отсутствия жены стала загруженность на съемках, ведь иногда артист не появлялся дома по полгода. Бурунов признался, что думает о детях, но «те, от кого хотел, разлюбили».

«Рано или поздно, конечно, нужно, чтобы дома кто-то ждал и чтобы кому-то можно было выговариваться, иначе можно сойти с ума. Мне, с моими мозгами и рефлексией, нужно выговариваться», — подчеркивал Сергей в интервью ОК!

Какое-то время Бурунов страдал из-за клинической депрессии. В интервью Надежде Стрелец он признался, что принимал антидепрессанты во время пандемии.

«Раньше боялся принимать, хотя мне прописывали, но не настолько остро этот вопрос стоял. После трагических событий думал, что справлюсь сам. Но это все, оказывается, копится и начинает жить автономно. Эти состояния нервной системы тобой не контролируются: в любой момент могут начаться панические атаки, упаднические настроения», — рассказывал актер в интервью YouTube-шоу «Стрелец-молодец».

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