Составлен список друзей Пугачевой, умерших после ее отъезда из России

Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Валентин Юдашкин и Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева потеряла несколько близких людей после отъезда из России. Кто из друзей Примадонны скончался, когда ее не было на Родине, как она попрощалась с ними?

Когда умер Моисеев

Заслуженный артист России, певец, танцовщик, хореограф, киноактер Борис Моисеев умер 27 сентября 2022 года в возрасте 68 лет. Тело артиста было обнаружено в его квартире в центре Москвы. Причиной смерти стал третий инсульт.

О кончине артиста сообщил его арт-директор Сергей Горох, который заботился о тяжелобольном Моисееве последние 11 лет его жизни. Церемония прощания прошла 2 октября 2022 года в открытом режиме в траурном зале Троекуровского кладбища. Похоронили певца там же, на Троекуровском кладбище Москвы.

Как сообщалось, Пугачева не посетила похороны Моисеева, несмотря на близкую дружбу с артистом. Известно, что певица могла оказать финансовую поддержку в организации похорон Моисеева, но сама проводить его в последний путь не пришла, сообщал Пятый канал.

«Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай», — написала Пугачева в личном блоге.

Когда скончался Юдашкин

Модельер Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая 2023 года в возрасте 59 лет. Известно, что он попал в больницу за два дня до смерти. Кутюрье, который лечился от рака правой почки в московском онкоцентре имени Блохина, резко стало хуже, писал SHOT.

Отмечалось, что Юдашкин принимал дорогостоящие противоопухолевые препараты, которые должны были затормозить развитие метастазов. Модельера хотели отправить на лечение за границу, однако зарубежные врачи ему отказали, так как не могли взяться за настолько тяжелый случай. Следующий плановый визит Юдашкина к врачу был запланирован на 16 мая.

Юдашкина похоронили 6 мая на Троекуровском кладбище. Проститься с близким другом пришла и Пугачева, которая ради этого прилетела в Россию на несколько дней. Она приехала на черном Rolls-Royce прямо к дверям заднего входа траурного зала.

Во время похорон к Пугачевой подошел пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поцеловал ей руку и сказал, что рад видеть певицу. Отмечается, что Примадонна покинула кладбище одной из первых, не обращая внимания на просьбы поклонников дать автограф.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Цветы у бутика Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте

Что случилось с Зайцевым

30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет ушел из жизни модельер, живописец, художник-график Вячеслав Зайцев. Кутюрье экстренно госпитализировали в больницу в подмосковном Щелкове. Врачи провели исследование и выявили у модельера кровотечение в желудке, писал РЕН ТВ. После этого его перевели в реанимацию, однако все усилия оказались тщетны.

Отпевание прошло 4 мая 2023 года в Троицком соборе Щелкова. Последние годы жизни Зайцев проживал в своем особняке в деревне Каблуково Щелковского района. Кутюрье похоронили на Жегаловском кладбище по решению его сына — модельера Егора Зайцева.

Пугачева не приехала проститься с Зайцевым. При этом известно, что артистка вернулась в Россию за день до похорон модельера. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru предположил, что Пугачева приехала в Москву, чтобы проводить в последний путь Зайцева и Юдашкина, с которыми работала и дружила долгие годы. При этом Соседов не исключил варианта, что причиной возвращения Пугачевой могут быть дела, связанные с продажей замка в подмосковной деревне Грязь.

Как Пугачева простилась с Соломиным

Художественный руководитель Малого театра народный артист России Юрий Соломин скончался 11 января 2024 года на 89-м году жизни. Двумя днями ранее он выписался из больницы после инсульта.

Церемония прощания с Соломиным проходила в Малом театре, затем в храме Христа Спасителя состоялось отпевание артиста. Соломина похоронили на Троекуровском кладбище.

Пугачева не прибыла лично проститься с культовым артистом, однако прислала на похороны венок. Певица попросила своих помощников заказать дорогую композицию из белых роз и лилий, которую дополняла лента с надписью: «Юрию Соломину от Аллы Пугачевой».

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