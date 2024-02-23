Пугачева выпустит новый альбом в РФ: название, какие песни, когда выйдет

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева представит новый альбом «P.S.», сообщил StarHit. Что об этом известно, какие в него войдут песни, когда премьера?

Что известно о новом альбоме Пугачевой

Саунд-продюсер Аллы Пугачевой Анатолий Лопатин сообщил, что новый альбом будет состоять из live-версий композиций, которые были исполнены в Кремле в 2019 году.

«Альбом будет доступен на всех стриминговых платформах. Всего будет 20 композиций, которые прозвучали в рамках юбилейного концерта под названием „Алла Пугачева. P.S.“, среди них: „Мой друг“, „На землю выпала роса“, „Соловушка“, а также несколько хитов в новой аранжировке, например „Любовь, похожая на сон“, „Женщина, которая поет“. Игорь Лалетин сообщил, что песен, которые певица записала в его тверской студии „Салам“ во время приезда в РФ в ноябре 2023 года, в новом альбоме не будет», — передает SHOT.

Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!» отметил, что пластинка станет «третьей волной» заработка с юбилейного шоу артистки.

«Это уже третья волна заработка с юбилейного шоу певицы „P.S.“. Тогда она дала лишь два концерта — в Москве и Минске, а стоимость билетов у перекупщиков достигала до 400 тысяч рублей. После концерта Пугачева выпустила в кинотеатрах его запись, которая собрала в прокате почти 100 млн рублей. Теперь к этому добавится и заработок со стриминговых площадок», — уточнили журналисты.

Ранее концерт был доступен на YouTube, а теперь его можно будет прослушать в аудиоформате на платформах Apple Music, Spotify, «Я.Музыка», «ВКонтакте» и других площадках. Пластинка появится на стриминговых сервисах 1 марта.

Известно, что в альбоме «P.S.» будут представлены 11 новых композиций: «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «На коне», «Жизнь напоказ», «Вольная», «Серое пальто», «Что-то надо мне», «Соловушка», «Мой друг», «На землю выпала роса».

Еще девять песен — это старые хиты в новых аранжировках: «Все хорошо — ничего не случилось», «Святая ложь», «Тянет сердце руки», «Кругом голова», «Звезда», «Не делайте мне больно, господа», «Свеча горела», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», уточнил StarHit.

Лопатин подчеркнул, что выход нового альбома никак не связан с последним визитом Примадонны в Россию.

«Эти композиции на студии не записывались», — ответил звукорежиссер на вопрос одного из поклонников в соцсетях.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

При этом Telegram-канал «НеМалахов» заявил, что на имени Пугачевой кто-то решил «нажиться».

«На имени Аллы Пугачевой решили нажиться. Ходят слухи, что какие-то дельцы решили выпустить альбом, представляя его как „новый музыкальный альбом Примадонны“. Обещают даже 11 премьерных песен», — пишет канал.

Какие песни Пугачева записала во время визита в Россию

В ноябре 2023 года во время визита в Россию Алла Пугачева записала три песни в тверской студии звукозаписи «Салам».

Основатель студии, звукорежиссер Игорь Лалетин сообщал, что Примадонна хотела сделать треки для личного пользования.

«Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они не для релиза. Для своих, для родных, близких, для друзей. Мы вместе с Аллой повспоминали прошлое, посмеялись, поговорили, и она уехала», — утверждал он.

Приедет ли Пугачева в Россию на свой юбилей

Алле Пугачевой 15 апреля исполнится 75 лет. По данным издания «Царьград», в прошлом году исполнительница планировала отпраздновать свой юбилей в России, однако сейчас все изменилось.

«Примерно год назад появлялись сообщения, будто Примадонна уже строит планы, как отметить круглую дату: якобы с размахом и в Кремле после триумфального возвращения на родину. Но планы артистки, предавшей собственного зрителя после бегства в Израиль, рухнули», — сообщил «Царьград».

При этом народная артистка России Екатерина Шаврина заявила о возможном возвращении Пугачевой в Россию в будущем. Она отметила, что Примадонна любит Москву, и выразила уверенность, что она никогда не покинет родину навсегда.

«Она и не уезжала. Поехала за границу: там у многих есть дома, что теперь делать. Я не думаю, что она навсегда уехала. Что-то там, видимо, с мужичком связано. Ее винить не надо. Как это — бросить Москву? Это наша родина. Пугачева любит очень Москву. Нет-нет, она никогда не уедет», — сказала певица.

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