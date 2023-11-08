Звукорежиссер подтвердил запись Пугачевой песен в России Звукорежиссер Лалетин подтвердил запись Пугачевой трех песен в России

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Алла Пугачева записала 3 ноября три песни в тверской студии «Салам» для личного пользования, заявил РИА Новости основатель студии, звукорежиссер Игорь Лалетин. По его словам, она спела композиции про любовь и жизнь.

Да, 3 ноября (Пугачева — NEWS.ru) была, спела три песенки для внутреннего пользования, видимо, для родных, близких, для друзей, — сказал Лалетин.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на свой источник сообщил, что Пугачева записала новый мини-альбом на студии звукозаписи «Салам» в Твери во время своего последнего визита в Россию. Сообщается, что 74-летняя исполнительница встретилась с основателем студии Игорем Лалетиным, который помогал ей свести три полноценных альбома во время расцвета карьеры.

Источник сообщает, что Пугачева успела записать три новых композиции, которые может представить на сольном концерте в Дубае. Одна песня «под ключ» в студии «Салам» сейчас стоит от 100 тысяч рублей. По данным канала, Пугачева не захотела записывать песни в Москве, чтобы не привлекать к себе внимание на фоне скандала с мужем-иноагентом.

До этого сообщалось, что Пугачева может вернуться на российскую сцену в период новогодних праздников. Продюсеры артистки обновляют ее райдер, а также ищут сессионных музыкантов для предстоящих выступлений. Отмечается, что гонорар Пугачевой может вырасти до $500 тысяч, что на $150 тысяч дороже, чем в 2020 году.