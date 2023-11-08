Пугачева тайно записала новый альбом в России SHOT: Пугачева записала три новых песни в тверской звукостудии «Салам»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева записала новый мини-альбом на студии звукозаписи «Салам» в Твери во время своего последнего визита в Россию, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на свой источник. Сообщается, что 74-летняя исполнительница встретилась с основателем студии Игорем Лалетиным, который помогал ей свести три полноценных альбома во время расцвета карьеры. В распоряжении канала оказался снимок, на котором певица стоит рядом с Лалетиным.

Источник сообщает, что Пугачева успела записать три новых композиции, которые может представить на сольном концерте в Дубае. Одна песня «под ключ» в студии «Салам» сейчас стоит от 100 тысяч рублей. По данным канала, Пугачева не захотела записывать песни в Москве, чтобы не привлекать к себе внимание на фоне скандала с мужем-иноагентом.

Известно, что в той же студии в свое время записывались Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Алсу и другие артисты.

Ранее сообщалось, что Пугачева может вернуться на российскую сцену в период новогодних праздников. Продюсеры артистки обновляют ее райдер, а также ищут сессионных музыкантов для предстоящих выступлений. Отмечается, что гонорар Пугачевой может вырасти до $500 тысяч, что на $150 тысяч дороже, чем в 2020 году.

Источники отмечают, что в сумму гонорара не входят расходы на проживание, транспорт, а также соблюдение условий райдера. География выступлений артистки ограничивается Кипром и Дубаем. Однако продюсеры могут согласиться на поездку в Москву в том случае, если организаторы мероприятия проведут его тайно — без появления информации в СМИ и съемок.