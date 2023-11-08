Пугачева может вернуться на российскую сцену Mash: Пугачева планирует вернуться на сцену в период новогодних праздников

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники. По его данным, продюсеры артистки обновляют ее райдер, а также ищут сессионных музыкантов для предстоящих выступлений. При этом отмечается, что гонорар Пугачевой может вырасти до $500 тысяч, что на $150 тысяч дороже, чем в 2020 году.

Источники отмечают, что в сумму гонорара не входят расходы на проживание, транспорт, а также соблюдение условий райдера. География выступлений артистки ограничивается Кипром и Дубаем. Однако продюсеры могут согласиться на поездку в Москву в том случае, если организаторы мероприятия проведут его тайно — без появления информации в СМИ и съемок.

Вечером 2 ноября Алла Пугачева въехала на территорию России через пограничный переход, расположенный в Псковской области. Певица прибыла поездом в Москву, откуда она отправилась в свой особняк в деревне Грязь. Предполагается, что она могла приехать в Россию для составления дополнительного завещания. Также Пугачева посетила студию звукозаписи «Салам», расположенную в Твери. Совладелец студии Михаил Саламов подтвердил данную информацию, однако не стал раскрывать детали.