Возвращение Пугачевой в РФ: как это было, зачем приехала, куда уехала Алла Пугачева побывала в нескольких городах РФ, а затем уехала за границу

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Народная артистка СССР Алла Пугачева побывала в нескольких российских городах, затем снова уехала за границу. Зачем она приезжала в РФ, где находится сейчас?

Зачем Пугачева приезжала в Россию

Алла Пугачева вечером 2 ноября въехала на территорию России через погранпереход в Псковской области. В столицу она прибыла поездом Псков — Москва, затем водитель отвез ее с вокзала в особняк в деревне Грязь.

По данным Telegram-канала SHOT, певица приезжала в столицу, чтобы составить дополнительное завещание и забрать оставшиеся в Москве документы на детей. По информации SHOT, Примадонна завещала все имущество близняшкам Лизе и Гарри, при этом владельцем особняка остается ее супруг, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Предположительно, Пугачева хотела решить с нотариусом некоторые нюансы, для того чтобы дом в Подмосковье смогли унаследовать дети.

Зачем Пугачева ездила в Тверь

3 ноября Алла Пугачева покинула свой замок в Подмосковье. Предполагалось, что она отправилась в Санкт-Петербург на похороны дирижера Юрия Темирканова.

На следующий день стало известно, что Примадонна приехала в Тверь. Местные жители заметили, что Rolls Royce певицы был припаркован возле здания, в котором расположена студия звукозаписи «Салам». Ее совладелец Михаил Саламов рассказал «КП Санкт-Петербург», что певица действительно была у них в гостях.

«Алла Борисовна действительно была у нас на музыкальной студии в Твери, где ранее она записывала свои песни. Однако цели поездки я сказать не могу. И ни в какой Петербург она не едет», — сообщил он.

Как россияне отреагировали на возвращение Пугачевой

Новости о возвращении Аллы Пугачевой пользователи Сети восприняли неоднозначно. Некоторые отреагировали на ее приезд саркастично, предполагая, что Примадонна приехала «забрать пенсию».

При этом среди россиян есть и те, кто рад каждому возвращению артистки. В комментариях в Сети ругают Максима Галкина за то, что он не смог обеспечить жене спокойную и безбедную жизнь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что российские граждане могут свободно покидать родину и возвращаться. По его словам, родство с иноагентом не должно становиться «именем нарицательным».

Где сейчас находится Пугачева

Алла Пугачева снова покинула Россию 5 ноября. По данным Telegram-канала Mash, она прошла погранпереход в Псковской области и уехала в Латвию.

Максим Галкин 5 ноября опубликовал в соцсетях совместный снимок с супругой, подтвердив ее отъезд за границу. Фото было сделано на фоне Сигулдской лютеранской церкви. Это место находится в национальном парке, примерно в 50 км от Риги.

Какая недвижимость есть у Пугачевой в Латвии

По данным «Аргументов недели», в 2019 году Алла Пугачева купила квартиру в центре Юрмалы. Стоимость апартаментов площадью 100 квадратных метров составила около €500 тысяч. После их приобретения артистка получила возможность оформить вид на жительство в Латвии, которое дают за покупку недвижимости стоимостью от €250 тысяч.

При этом исполнительница с семьей на регулярной основе во время летних каникул снимала виллу в Булдури.

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