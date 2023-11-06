Народная артистка СССР Алла Пугачева побывала в нескольких российских городах, затем снова уехала за границу. Зачем она приезжала в РФ, где находится сейчас?
Зачем Пугачева приезжала в Россию
Алла Пугачева вечером 2 ноября въехала на территорию России через погранпереход в Псковской области. В столицу она прибыла поездом Псков — Москва, затем водитель отвез ее с вокзала в особняк в деревне Грязь.
По данным Telegram-канала SHOT, певица приезжала в столицу, чтобы составить дополнительное завещание и забрать оставшиеся в Москве документы на детей. По информации SHOT, Примадонна завещала все имущество близняшкам Лизе и Гарри, при этом владельцем особняка остается ее супруг, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).
Предположительно, Пугачева хотела решить с нотариусом некоторые нюансы, для того чтобы дом в Подмосковье смогли унаследовать дети.
Зачем Пугачева ездила в Тверь
3 ноября Алла Пугачева покинула свой замок в Подмосковье. Предполагалось, что она отправилась в Санкт-Петербург на похороны дирижера Юрия Темирканова.
На следующий день стало известно, что Примадонна приехала в Тверь. Местные жители заметили, что Rolls Royce певицы был припаркован возле здания, в котором расположена студия звукозаписи «Салам». Ее совладелец Михаил Саламов рассказал «КП Санкт-Петербург», что певица действительно была у них в гостях.
«Алла Борисовна действительно была у нас на музыкальной студии в Твери, где ранее она записывала свои песни. Однако цели поездки я сказать не могу. И ни в какой Петербург она не едет», — сообщил он.
Как россияне отреагировали на возвращение Пугачевой
Новости о возвращении Аллы Пугачевой пользователи Сети восприняли неоднозначно. Некоторые отреагировали на ее приезд саркастично, предполагая, что Примадонна приехала «забрать пенсию».
При этом среди россиян есть и те, кто рад каждому возвращению артистки. В комментариях в Сети ругают Максима Галкина за то, что он не смог обеспечить жене спокойную и безбедную жизнь.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что российские граждане могут свободно покидать родину и возвращаться. По его словам, родство с иноагентом не должно становиться «именем нарицательным».
Где сейчас находится Пугачева
Алла Пугачева снова покинула Россию 5 ноября. По данным Telegram-канала Mash, она прошла погранпереход в Псковской области и уехала в Латвию.
Максим Галкин 5 ноября опубликовал в соцсетях совместный снимок с супругой, подтвердив ее отъезд за границу. Фото было сделано на фоне Сигулдской лютеранской церкви. Это место находится в национальном парке, примерно в 50 км от Риги.
Какая недвижимость есть у Пугачевой в Латвии
По данным «Аргументов недели», в 2019 году Алла Пугачева купила квартиру в центре Юрмалы. Стоимость апартаментов площадью 100 квадратных метров составила около €500 тысяч. После их приобретения артистка получила возможность оформить вид на жительство в Латвии, которое дают за покупку недвижимости стоимостью от €250 тысяч.
При этом исполнительница с семьей на регулярной основе во время летних каникул снимала виллу в Булдури.
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