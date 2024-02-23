Пугачева и Галкин: последние новости 23 февраля, возвращение, где сейчас

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева планировала отметить свой 75-летний юбилей в России, а ее муж, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в скором времени даст концерт в Вильнюсе. Какие еще последние новости о супругах известны, могут ли у них конфисковать замок?

Что известно о состоянии здоровья Пугачевой

Таролог Евгений Коссман сделал расклад о здоровье Аллы Пугачевой. По словам специалиста, артистка с большой долей вероятности может находиться в тяжелом состоянии — об этом ему сообщили карты и нумерологический расчет.

«У нее этот год по нумерологии как завершающийся цикл. Плюс по матрице судьбы в 75 лет она входит по аркану Отшельник, что тоже означает уход или конец. День рождения — 15 апреля, сейчас ей 74. Либо все. Либо очень близка. Чувствует она себя плохо», — рассказал эзотерик в своем Telegram-канале «Карты не врут».

Кого продюсер назвал более талантливой, чем Пугачева

Продюсер и режиссер Виктор Кинн считает, что заслуженная артистка России Ирина Понаровская по таланту превосходит Аллу Пугачеву и Софию Ротару. Он отметил, что исполнительница никогда себе не изменяла и ни под кого не подстраивалась.

«Певица со своим стилем, пониманием жизни, подачей материала. У нее великолепное образование. Она была настоящим профессионалом, им и осталась. Но даже артисты, которые сейчас имеют совесть плевать в СССР — вы упомянули, в частности, Вайкуле и Ротару, — не стали бы звездами, если бы они были зациклены только в рамках своих республик», — заявил продюсер NEWS.ru.

Может ли Пугачева вернуться в Россию

Народная артистка России Екатерина Шаврина заявила о возможном возвращении Аллы Пугачевой в Россию в будущем. Она отметила, что Примадонна любит Москву, и выразила уверенность, что она никогда не покинет родину навсегда.

«Она и не уезжала. Поехала за границу: там у многих есть дома, что теперь делать. Я не думаю, что она навсегда уехала. Что-то там, видимо, с мужичком связано. Ее винить не надо. Как это — бросить Москву? Это наша родина. Пугачева любит очень Москву. Нет-нет, она никогда не уедет», — объяснила певица.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Ранее «Царьград» также сообщил, что Пугачева планировала отпраздновать свой юбилей в России. 15 апреля исполнительнице исполнится 75 лет.

Однако сейчас все изменилось.

«Примерно год назад появлялись сообщения, будто Примадонна уже строит планы, как отметить круглую дату: якобы с размахом и в Кремле после триумфального возвращения на родину. Но планы артистки, предавшей собственного зрителя после бегства в Израиль, рухнули», — пишет «Царьград».

Могут ли у Пугачевой и Галкина конфисковать замок

Юрист и правозащитник Михаил Салкин объяснил, что конфисковать замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина можно только после возбуждения уголовного дела и соответствующего решения суда. Он подчеркнул, что это является минимальным условием для изъятия имущества.

«Юридически можно конфисковать только у лиц, которые были признаны виновными по приговору суда. Поэтому для конфискации как минимум потребуется уголовное дело в отношении Примадонны, и на такие радикальные действия, надеюсь, нынешняя власть не решится», — рассказал эксперт NEWS.ru.

Согласно законам, конфискации подлежат доходы, полученные за преступления. Юрист напомнил, что замок был приобретен до введения уголовной ответственности за фейки, при этом доходы от его аренды супруги не тратят на совершение преступлений.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

Ближайший концерт Максима Галкина запланирован на 6 марта в Вильнюсе.

Точное местонахождение Аллы Пугачевой и ее детей сейчас неизвестно. В декабре они с Галкиным посетили юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле.

По данным НТВ, из Израиля супруги вернулись на Кипр, куда переехали в конце октября 2023 года. После новогодних праздников, по информации KP.RU, артисты вместе с детьми собирались отправиться в Лондон, однако блогер Сурен Каграманов заявил, что они могут переехать в США, где у Примадонны имеется недвижимость.

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