Пугачева и Галкин: последние новости 22 февраля, не заболела ли певица?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Агентство «Москва»

Алла Пугачева и Максим Галкин

Коллега народной артистки СССР Аллы Пугачевой раскрыл причину ее неудач в любви, актер Анатолий Белый (Вайсман, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сравнил себя с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Где сейчас звездная пара, вернутся ли в РФ?

Как Анатолий Белый оценил успехи Галкина

Уехавший из России Белый сравнил себя по популярности с мужем Аллы Пугачевой. По его словам, он и шоумен идут ноздря в ноздрю.

У Галкина, по словам Белого, порядка 25–30 выступлений в месяц, а у актера — 23. Кроме того, артист рассказал о гастролях в США, Германии и других европейских странах.

В чем причина неудач Пугачевой в любви

Певец Андрей Губин рассказал, что Пугачева страдала из-за своей горячности. По его словам, неуравновешенность артистки напрямую связана с несчастливой личной жизнью. Губин напомнил, что за плечами у Примадонны было несколько неудачных браков и романов.

«Люди, которые на сцене переживают сильные эмоции, они и в жизни их переживают. Она очень сильно переживала из-за своих неудачных романов с мужчинами. Весь шоу-бизнес знал, что личная жизнь ее складывалась не всегда так, как она хотела. Это доставляло ей много тревог и переживаний», — рассказал певец в интервью Woman.ru.

Что сказал таролог о здоровье Пугачевой

Таролог Евгений Коссман в своем Telegram-канале «Карты не врут» сделал расклад о здоровье Пугачевой. По словам эзотерика, певица с большой долей вероятности находится в тяжелом состоянии — об этом ему сообщили карты и нумерологический расчет.

«У нее этот год по нумерологии как завершающийся цикл. Плюс по матрице судьбы в 75 лет она входит по аркану Отшельник, что тоже означает уход или конец. День рождения 15 апреля, сейчас ей 74. Либо все. Либо очень близка. Чувствует она себя плохо», — сказал Коссман.

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Алла Пугачева

Что предложили сделать с замком Пугачевой

Член жюри шоу «Суперстар!», музыкальный критик Сергей Соседов призвал сделать из замка Пугачевой и Галкина в деревне Грязь детский дом. По его словам, особняк также подошел бы для использования в качестве больницы.

«Пусть отдадут этот многоэтажный замок детям-сиротам. Им там будет очень хорошо. Даже если там разместят больницу, это принесет намного больше пользы обществу, чем если такой огромный дом будет пустовать», — призвал Соседов в интервью VOICE.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

20 февраля в Стокгольме у Галкина состоялся концерт. Следующей точкой его тура станет Литва. У юмориста запланированы выступления в Вильнюсе, Каунасе, Шауляе, Клайпеде — их он посетит 6, 7, 8 и 9 марта соответственно.

13 февраля комик опубликовал в соцсетях видео со своими детьми Лизой и Гарри, а также показал нового члена семьи — маленькую черную собачку по имени Роки. В кадре Лиза играла в карты с мамой, а Гарри сначала собирал с отцом конструктор, а потом пересел и начал играть в приставку.

На следующий день юморист поделился с подписчиками снимком Примадонны, который очень понравился поклонникам певицы. На фотографии Пугачева одета в молочный свитер и светлые джинсы, на ее голове была пышная укладка. На снимке артистка в одной руке держала дымящуюся сигарету, а в другой — телефон.

Точное местонахождение Пугачевой и ее детей неизвестно. В декабре звездная пара была гостями юбилея лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле. После этого, по данным НТВ, супруги вернулись на Кипр.

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