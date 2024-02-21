Болезнь мамы, особняк в США, пророчество Пухляшу: куда исчезла Малышева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Малышева

Телеведущая доктор медицинских наук Елена Малышева получила большую известность благодаря программам «Здоровье» и «Жить здорово!», но в последнее время стала все реже появляться на ТВ и в СМИ. Где сейчас медик, что известно о ее личной жизни?

Что случилось с матерью Малышевой

В начале октября 2023 года Малышева рассказала о болезни 90-летней матери Галины Морозовой. Тогда женщину только выписали из больницы, в которой она два месяца проходила лечение.

Спустя месяц доктор рассказала в своих социальных сетях, что здоровье ее мамы начало ухудшаться. По словам телеведущей, у родительницы «слабеет разум», наблюдается парапарез — слабость мышц обеих верхних или обеих нижних конечностей.

«Дома разум мамы потихоньку слабеет. Развлекаю дома маму как могу. Мама совсем не может опереться о ноги, это полный парапарез. Ни во что плохое не хочется верить», — делилась Малышева с подписчиками.

По словам телеведущей, она прикладывает все возможные усилия, чтобы поддерживать работу мозга матери. Малышева даже созванивалась с членами семьи и просила их делиться с родственницей хорошими воспоминаниями и новостями.

О чем Малышева предупреждала Пухляша Красилова

В 2020 году на волне популярности после клипа группы Little Big Дмитрий Красилов, известный как Пухляш, пришел в студию Малышевой с проблемой лишнего веса. Танцор признался, что не посещал врачей с 18 лет. Ведущая выразила обеспокоенность состоянием здоровья приглашенного гостя.

«Когда я смотрю на вас, меня охватывает тревога! Вам 25 лет, вы практически ровесник моих сыновей. Я думаю, боже мой, у этого мальчика, возможно, есть болезни», — сказала Малышева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов с мамой Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов с мамой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов

Для консультации Пухляша в студию пригласили специалистов, которые изучили физические показатели танцора и сделали неутешительные прогнозы. У артиста оказалась чрезмерно увеличена печень. Кроме того, врачи диагностировали у него проблемы с щитовидной железой.

После программы Красилов рассказал StarHit, что Малышева была резка в формулировках. По его словам, ведущая «полвыпуска» говорила, что он «жирный и надо срочно с этим что-то делать».

«Она начала так: „Вот это печень здорового человека, а это — жирного. Дмитрий, а у вас какая? Давайте проверим!“ Я не был готов к такому, но решил, что раз уж пришел, надо позориться до конца», — откровенничал артист.

Телеведущая пыталась убедить Красилова взяться за здоровье и призывала переосмыслить свое пищевое поведение. Малышева предупреждала артиста, что лишний вес вредит сердечно-сосудистой системе.

«Будете снижать вес, получать препарат, это будет долго, потому что большой избыток веса. Но во всяком случае, будет и защита печени, и защита сердечно-сосудистой системы. О весе и печени надо подумать, хорошо?» — говорила Пухляшу Малышева.

В декабре 2023 года Красилов скончался в возрасте 29 лет. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщало, что причиной смерти Пухляша стал сердечный приступ.

Правда ли, что у Малышевой есть недвижимость в США

Весной 2022 года СМИ сообщили, что съемки программы «Жить здорово!» на Первом канале приостановлены. Журналисты утверждали, что Малышева распустила творческую группу и уехала в США к своим детям.

Домыслы подогрели и слухи о том, что телеведущую заметили прогуливающейся по улицам Нью-Йорка. Ряд СМИ сообщал, что телеведущая владеет особняком за $6,5 млн в пригороде Нью-Йорка, а также приобрела две квартиры для своих сыновей, площадь которых составляет около 110 м². Недвижимость расположена в Манхэттене. Стоимость таких апартаментов составляет $4,2 млн.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Малышева

Сама Малышева эту информацию не подтверждала, а назвала ложью. Ведущая подчеркнула, что находится в Москве и намерена и дальше помогать людям, рассказывая о болезнях, способах борьбы с ними и профилактике недугов.

«Поражаюсь количеству лжи, которая выливается сегодня на страницы социальных сетей. Все, что писали про меня за последнюю неделю — ложь», — писала в соцсетях Малышева.

Недавно соведущий звезды, врач Андрей Продеус рассказал «360», что его коллега сильно переживала из-за обрушившейся на нее в прошлом году критики. Он назвал Малышеву «пророссийским, прогосударственным человеком».

Что известно о личной жизни Елены Малышевой

У Малышевой двое сыновей. Старший — 36-летний Юрий — пошел по стопам матери, став медиком, он женат с 2014 года. Младший, Василий, предпочел работу юристом, он пока холост.

Малышева трижды бабушка. В семье старшего сына воспитывается 8-летний Игорь, 5-летний Артур и трехлетняя Анна.

Читайте также:

«Разорилась до «Пятерочки»: как живет «папина дочка» Дарья Мельникова

Мантры на улице, депрессия, русофобия: куда пропала Сати Казанова

Киркоров отказался от перьев: кто еще из звезд сменил образ за время СВО