Киркоров отказался от перьев: кто еще из звезд сменил образ за время СВО

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Анастасия Волочкова, Песков, Шура, Зверев

В недавнем выпуске шоу «Маска» на канале НТВ Филипп Киркоров появился в классическом костюме и черном парике. Ранее он выступил в ДК «Шахтер» в Горловке. На фотографиях, сделанных в зоне СВО, певец позирует в кожаной куртке, а не в яркой одежде, которую он почти всегда носил не только на концертах, но и в повседневной жизни. Кто еще из звезд, как Киркоров, сейчас отказался от костюмов со стразами и перьями и насколько это необходимо — в материале NEWS.ru.

Почему Киркоров оделся скромно для поездки в Донбасс

Пользователи соцсетей обсуждали наряды Киркорова со стразами, перьями и мехом еще до его участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой и последовавшей за ней «отменой» артиста. В декабре выступления певца вырезали из нескольких телеэфиров. Поп-король пытался извиниться перед публикой почти два месяца, чтобы не лишиться концертов, как Лолита.

На прошлой неделе стало известно, что Киркоров приехал в Горловку поддержать участников спецоперации и жителей ДНР. Он побывал в больнице, исполнил перед ранеными бойцами композицию «Снег» и вручил им подарки. В разрушенном ДК «Шахтер» он спел хит «Атлантида».

Бойцы, находящиеся в зоне СВО, записали видеоролик, в котором вспомнили о перьях и стразах Киркорова. Он появился в Telegram-канале Яны Поплавской.

«Будем кратки: нам ваши петушиные концерты здесь не нужны. Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте костюмы с перьями, наденьте маскхалат, средства бронезащиты, которые для вас уже готовы, и получите оружие», — заявили военные.

Почему Волочкова не хочет снимать перья с костюмов

В российском шоу-бизнесе Киркоров — не единственный артист, который любит яркие наряды. В числе других звезд Анастасия Волочкова, пародист Александр Песков, Шура, Лолита, Жанна Агузарова, стилист Сергей Зверев и т. д. NEWS.ru узнал, сменят ли они свой имидж, как и поп-король.

Волочкова предпочитает мини-платья, прозрачные вещи и откровенные бикини в обычной жизни, на сцене она тоже выбирает необычные образы. В шоу «Одержимость», с которым она сейчас выступает, балерина появляется перед зрителями в большой блестящей короне на голове и заматывается, как в палантин, во флаг России. Не все оценили этот номер, но Анастасия не собирается его менять.

«Люди добрые, не трогайте меня, пожалуйста. Я как патриот выхожу в конце шоу в образе жар-птицы — с перьями, в короне, точнее, меня выносят мои партнеры. Сегодня людям не хватает позитива, и я его преподношу в благородном ключе. Нам что, теперь всем сесть и рыдать? Мы этими стразами и перьями отвлекаем внимание людей от того негатива, который происходит в их душах», — отметила Волочкова в разговоре с журналистом NEWS.ru.

Она добавила, что в самые сложные времена, например, как это было во время путча, по телевизору транслируют «Лебединое озеро» с «перьями и стразами». По ее словам, во время Великой Отечественной войны балерины выступали перед солдатами на паровозах и тоже «никто ничего не имел против пачек и страз».

«Перо в голове и перо в жопе — это разные вещи! Стебаться и танцевать, доносить до людей искусство — это не одно и то же», — выразила мнение Волочкова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова

Почему Шура больше не носит юбки и платья

Певец Шура всегда привлекал внимание своими нарядами. Еще в 2023 году он появлялся на сцене в лосинах, кофте с перьями и бахромой, с ярким макияжем в стиле 1990-х.

«Мы давно уже не работаем в перьях, — сказал NEWS.ru директор Шуры Павел Депершмидт. — У нас нет платьев, юбок (Шура выступал в коротеньких платьях с колготками и на каблуках. — NEWS.ru), нам нечего сейчас корректировать. Вызывающие костюмы были у нас в 1990-х, сейчас такая одежда не актуальна. Они уже не в моде, и всему свое время. Не может 50-летний артист, а Шуре 49, фигура уже не та, надеть стразы и перья».

Почему пародист Александр Песков отказался от колготок

Александр Песков выходил на сцену в прозрачных колготках, женской комбинации, золотых стрингах, с почти оголенным торсом. Перья, пайетки, золотые пиджаки и бархатные платья — к таким вещам он всегда был неравнодушен. У Пескова есть балет, танцоры часто выступают с перьями на головах.

Концертный директор артиста Александр Зыков заверил, что такие образы остались в прошлом. «Все в духе времени, есть изменения. У него проходят творческие вечера. И все они патриотичные. Концертную программу переформатировали, намного скромнее все стало», — сказал Зыков NEWS.ru.

Изменился ли имидж Зверева

Сергей Зверев сейчас редко появляется на светских тусовках. Огромные каблуки, короны и широкополые шляпы, блестящие пиджаки стали частью его образа. Недавно Сергей выпустил клип «А я сияю», в котором он появился в знакомом публике виде: на троне, в короне, золотом костюме и с бабочкой в цвет. Комментарии со стороны представителей артиста не удалось получить.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Александр Песков

Что думает Пригожин о стразах в образах звезд

Продюсер Иосиф Пригожин не считает, что артисты должны отказываться от перьев и стразов на выступлениях во время СВО. Он называет смену имиджа Киркорова его личным делом. Пригожин подчеркивает, что главное — это уместность костюма.

«Есть такое понятие, не нами придуманное, дресс-код. Одеваться надо в соответствии с мероприятием и местом, где вы находитесь. Если артисты выступают в светящихся блестках в цирке, то это не значит, что они теперь должны носить черное или белое», — отметил Пригожин.

Почему Лоза считает, что артистам можно оставить яркие костюмы

Музыкант Юрий Лоза уверен: все артисты разные, как и их репертуар. По его мнению, нельзя «грести всех под одну гребенку». «Если у артиста веселые песни, у него на сцене прыжки, скачки, гимнастика — есть такие „физкультурники“, то зачем на него надевать траурную одежду?» — считает Лоза.

Автор хита «Плот» предположил, что нельзя от исполнителей легких, незамысловатых композиций требовать что-то более серьезное. «Если человек поет „Двигай попой“, то что ему, теперь вообще не петь или петь „Не двигай попой“? Ну нет у него других песен, а сам он написать не может. И почему кто-то из них должен идти воевать? Воевать должны те, кто умеет или хочет, а эти люди там только все испортят», — заключил в разговоре с NEWS.ru Лоза.

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