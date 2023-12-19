Умер Пухляш — Дмитрий Красилов: причина смерти, биография, личная жизнь РИА Новости: Дмитрий Красилов мог скончаться из-за сердечного приступа

Танцор Дмитрий Красилов, получивший известность как Пухляш после съемок в клипе группы Little Big Uno, скончался в возрасте 29 лет. Что известно о смерти артиста, как складывалась его карьера и личная жизнь?

Что известно о смерти Дмитрия Красилова

Дмитрий Красилов скончался 18 декабря. Накануне танцор почувствовал недомогание на работе, затем уехал домой и перестал выходить на связь. Когда работодатель артиста не смог до него дозвониться, были вызваны сотрудники МЧС для вскрытия квартиры Красилова, там и было обнаружено его бездыханное тело.

«Предварительная причина смерти Дмитрия Красилова — сердечный приступ», — сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Консьержка дома, в котором проживал Дмитрий Красилов, рассказала, что шоумен зашел в подъезд 18 декабря около трех часов ночи. По ее словам, он приехал на такси и находился в состоянии алкогольного опьянения, но держался на ногах.

В квартире шоумена были начаты следственные действия. Как сообщает Telegram-канал SHOT, на данный момент криминальная версия смерти исключается, никаких внешних повреждений на теле шоумена не обнаружено.

Как складывалась карьера Дмитрия Красилова

Красилов родился и вырос на Алтае, в небольшом городе Заринск. В возрасте 10 лет он прошел отбор в местный эстрадный танцевальный ансамбль «Улыбка». Со временем коллектив трансформировался в театр танца «Зазеркалье», в котором шоумен стал одним из главных артистов.

Окончив общеобразовательную школу, он уехал в Барнаул, где поступил в Алтайский краевой колледж культуры и искусств (АККК). Во время учебы он продолжал заниматься хореографией. После окончания училища шоумен переехал в Москву.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов с мамой Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов с мамой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов

В 2017 году Дмитрий Красилов пришел на кастинг четвертого сезона проекта «Танцы на ТНТ», где получил от членов жюри звание «центнер харизмы», но во втором отборочном туре покинул проект. С тех пор танцор начал сниматься в рекламе, музыкальных клипах и сериалах.

Артист снялся в порядка 20 фильмах, в том числе картине «Вторжение» Федора Бондарчука, «Скорая помощь — 2», «Ивановы-Ивановы», «Дылды», «Толя-робот», «Психологини-2», «Люби их всех», «Рая знает все» и других.

В 2020 году Дмитрий Красилов принял участие в съемках клипа группы Little Big Uno, его включили в список команды, представляющей Россию на конкурсе «Евровидение». Позднее он также снялся в клипе песни «Плачу на техно».

Весной 2022 года издание Forbes включило его в список «30 до 30» — перечень самых перспективных молодых звезд России. В последний год жизни Дмитрий Красилов продолжал сниматься в кино и участвовать в жизни российского шоу-бизнеса. Он был ведущим музыкальных проектов и ТВ-шоу. Также шоумен записывал собственные музыкальные треки.

Что известно о личной жизни Дмитрия Красилова

Артист не освещал подробности своих отношений с возлюбленными, однако рассказывал, что в его жизни был серьезный роман, который закончился болезненным расставанием. На YouTube-шоу «Алена, блин!» Дмитрий Красилов признался, что мечтает об идеальной семье и минимум двоих детях.

«Я хочу очень много детей! И желательно близнецов. При выборе девушки нет разницы, будет она простая или медийная. Я не гонюсь за красотой, за славой. Просто хочется, чтобы нам было комфортно вместе», — говорил он.

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