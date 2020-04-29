Елена Малышева оказалась владелицей роскошного особняка в США

https://static.news.ru/photo/fd3df352-8a53-11ea-b568-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева владеет роскошным домом в пригороде Нью-Йорка. Его стоимость составляет $6,5 млн.

Особняк площадью 1100 кв.м. находится на берегу реки Гудзон. В нём 21 комната. Вся жилплощадь отделана в стиле барокко. На первом этаже находится большая гостиная и столовая.

Кроме того, в Нью-Йорке есть ещё две квартиры, которые принадлежат детям Малышевой. Недвижимость расположена на Манхэттене. Этот район считается элитным. Стоимость таких апартаментов составляет $4,2 млн, пишет Starhit.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Малышева в прямом эфире Instagram поссорилась с одним из своих подписчиков. Пользователь под никнеймом Anfisaqwerty начал критиковать ведущую. При этом он поставил на свою аватарку фотографию популярной певицы Светланы Лободы.