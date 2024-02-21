Мантры на улице, депрессия, русофобия: куда пропала Сати Казанова

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Сати Казанова

Российская певица Сати Казанова была любимицей публики, будучи участницей группы «Фабрика», однако потом пропала из медиаполя. Где она сейчас живет, почему увлеклась мантрами, что известно о личной жизни артистки?

Правда ли, что Сати Казанова увлеклась мантрами

Казанова создала сообщество под названием «Пространство духовного развития», в котором приглашает всех желающих отправиться в путешествие к достижению внутренней гармонии. Певица — проводник на этом пути и делится своим опытом с участниками. Присоединиться к проекту Казановой можно за определенную плату.

Артистка рассказала, что увлеклась духовными практиками около 12 лет назад, когда впала в депрессию. Выйти из непростого состояния певице помогли мантры и медитации.

«Многие психотерапевты рекомендуют слушать мантры. <...> Их настоятельно рекомендую просто слушать, так же как и звуки природы — кому что подойдет. Просто мантры — это красивые звуки, там заложен определенный вибрационный код, который работает независимо от того, понимает ли человек, о чем речь, или нет», — объясняла Казанова в интервью Woman Journal.

21 февраля Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал видео, на котором певица сидит около пожилого мужчины, исполняющего мантру. Сама артистка одета в традиционное индийское сари, на ее лбу можно заметить необычный рисунок.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сати Казанова

«Когда-то Сати Казанова пела в группе „Фабрика“. Теперь слушает мантры на улице», — заметили авторы канала.

После увлечения духовными практиками артистка организовала проект SATI ETHNICA и гастролирует с ним по России. По словам Казановой, ее музыка представляет собой старинные мантры и этнические песни в современной обработке. В ноябре у исполнительницы вышел новый мини-альбом из четырех композиций.

Что известно о личной жизни Сати Казановой

Казанова в 2017 году вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Пара является последователями Свами Вишвананды — индуистского гуру с острова Маврикий.

Сейчас Казанова живет на две страны (Италия и Россия), а также практикует зимовки на разных курортах. Например, в прошлом году самое холодное время она провела на Бали.

«У нас в Италии был дом, и, скорее всего, большую часть жизни мы проведем там. Пока мы в основном базируемся в Москве, и это из-за меня, поскольку моя работа, коллеги, музыканты — все это связано пока еще в большей степени с Россией, но, если вы заметили, я часто употребляю слово „пока“», — рассказывала певица.

Казанова также отказалась от употребления мяса и стала вегетарианкой. Артистка рассказывала, что полностью принимает ахимсы — древний принцип поведения, который ведет к уменьшению зла во всем мире. В этой философии и этике мышления Казанова намерена воспитывать и своих будущих детей.

«Когда у нас появится ребенок, мы будем взращивать его на вегетарианском питании. Когда он подрастет, то сможет выбирать, есть ему мясо или нет», — говорила экс-участница «Фабрики».

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певица Сати Казанова и ее супруг Стефано Тиоццо

При этом певица очень резко реагирует на вопросы о материнстве. Она призналась, что подобное поведение ее раздражает.

«Когда спрашивают про детей, раздражает. Вообще это неэтично. Это очень интимная сфера. Диванные комментаторы пишут: „Лучше бы родила“. Кому лучше? Эту сферу нельзя трогать. Будет тогда, когда будет», — заявила Казанова FAMETIME TV.

Где Сати Казанова столкнулась с русофобией

После начала СВО Казанова рассказала, что во время зарубежных поездок сталкивалась с русофобией. Недавно артистка предположила, что «европейцы как будто никогда и не любили россиян, они притворялись».

Она также пожаловалась, что русофобские настроения затронули и ее семью. Супруг певицы регулярно сталкивается с критикой из-за национальности жены.

«Он сталкивается с тем, что ему прилетают угрозы, потому что женат на русской, а я даже и не русская», — заявила Казанова.

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