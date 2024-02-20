Составлен список призеров «Фабрики звезд», которые поддержали СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ирина Дубцова

Победительница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова заявила, что с первого дня поддержала специальную военную операцию. Кто еще из призеров популярного музыкального шоу встал на сторону России?

Что сказала об СВО Дубцова

Певица заняла первое место по итогам четвертого сезона «Фабрики звезд» в 2004 году. В недавнем интервью на YouTube-канале FAMETIME TV она рассказала, что с первого дня поддержала спецоперацию, потому что была в Донбассе еще в 2019 году и собственными глазами видела, как живут люди в Донецке и Луганске.

«Во-первых, я всегда была патриотом. Во мне это генетически заложено, поскольку я родилась и выросла в Волгограде. Это [бывший] Сталинград. <...> Я была в Донецке и Луганске в 2019 году, до СВО. До того, как эти территории присоединились к нам, вошли в состав РФ. И вот я пою, и все нормально, люди слушают, толпа народу, площадь людей, а потом заканчивается песня, и я слышу, как вдалеке раздаются автоматные очереди или взрывы звучат», — рассказала Дубцова.

Артистка призналась, что ей было страшно, когда она видела в Донбассе разрушенные здания и слышала звуки стрельбы.

«Я видела, как живут люди, разговаривала с местными жителями, и я знаю, кто кого убивал там, когда это была еще территория Украины. <...> Конечно, с первого дня начала СВО я поддержала нашу страну, поддержала решение президента, поддержала Донбасс, поддержала их решение о вступлении в РФ, всячески поддерживаю по сей день», — заявила певица.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ирина Дубцова

Как поддерживает СВО Полина Гагарина

Победительница второго сезона «Фабрики звезд» в январе 2024 года выступила для раненых участников СВО в московском госпитале Минобороны им. Мандрыка. Во время рождественской встречи артистка спела с бойцами песню Виктора Цоя «Кукушка», кавер на которую она регулярно исполняет на концертах, и другие свои хиты.

«Для меня это жизненная необходимость, зов сердца. Если я смогла подарить момент радости и счастья ребятам, и всем, кто помогает им восстановиться, для меня это самая главная награда», — сказала исполнительница.

18 марта 2022 года Гагарина выступила в «Лужниках» на концерте в честь воссоединения Крыма с Россией под названием «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!».

Как поддерживает СВО Виктория Дайнеко

Дайнеко стала победительницей пятого сезона «Фабрики звезд» в 2005 году. В апреле 2022 года она участвовала в акции «Лучшим воинам мира», цель которой — поддержка военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. Дайнеко навестила раненых солдат в госпитале в подмосковном Одинцово.

«Спасибо вам большое за вашу отвагу, ваш труд. Просто спою для вас песни, которые поднимут настроение», — заявила артистка перед выступлением.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Виктория Дайнеко

В октябре 2023 года она также приняла участие в концерте в поддержку раненых участников спецоперации в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко в Москве. Исполнительница призналась, что выступления перед военными даются ей эмоционально тяжело.

«Мне всегда приятно посетить ребят, поддержать, спеть песни. Поначалу мне было совсем тяжело, конечно, и я ревела в гримерке. Потом выходила на концерт, на нем держалась изо всех сил», — сообщила она Пятому каналу.

Как поддерживает российских солдат Зара

Артистка Зарифа Мгоян, более известная как Зара, заняла третье место в шестом сезоне «Фабрики звезд». Певица неоднократно выступала перед российскими военными в Сирии и зоне СВО. В беседе с РИА Новости в июле 2023 года она отметила, что считает своим долгом поддерживать русских бойцов в зоне проведения специальной военной операции.

«Я всегда стараюсь поддерживать наших солдат и офицеров. Знаю, что меня там ждут. Понимаю, как важно ребятам наше внимание», — заявила исполнительница.

Выступления перед бойцами Зара назвала неотъемлемой частью своей жизни. Певица рассказала, что просто делает свою работу, не думает в моменты выступлений об опасности и не позволяет лишних эмоций ни себе, ни своей семье.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Певица Зара

Как поддержал СВО Марк Тишман

В 2022 году Тишман, занявший второе место в седьмом сезоне «Фабрики звезд», принял участие в патриотическом марафоне «Zа Россию» в поддержку СВО. Говоря о посещении монумента «Саур-Могила» в Донбассе, он отметил, что это место стало для него символом мира.

«Как нам рассказали местные жители, существует поверье: когда Солдат будет на своем месте, воцарится мир. Мы были потрясены, что за три месяца из руин полностью восстановили эту монументальную конструкцию. Для меня „Саур-Могила“ стала символом мира, которого так все ждут, напоминанием, что непростое время должно когда-нибудь закончиться. Мы, артисты, хотели показать, что жизнь продолжается, что мы хотим выступать, не боимся приезжать и верим, что всё будет хорошо», — заявил Тишман в интервью «Известиям» в 2022 году.

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