Дуэт с Ютой, поддержка СВО, совет патриоту: куда пропал Сергей Галанин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Галанин

Лидер группы «СерьГа» последнее время нечасто фигурирует в публикациях СМИ, однако продолжает концертную деятельность. Что известно о жизни Сергея Галанина, как группа готовится к своему юбилею и что он сделал для участников СВО?

Чем сейчас занимается Сергей Галанин

Галанин в настоящее время продолжает выступать с группой «СерьГа». В 2024 году он успел выступить на рок-фестивале Rock Wave в Дубае, а следом отыграл два рождественских концерта — «Донбасс и Забайкалье» в Чите 16 января и в Москве 19 января.

В Чите Сергей Галанин и Александр Скляр с группой «Ва-Банкъ» выступили перед военнослужащими в 321-м военном клиническом госпитале.

«Сам Сергей Галанин отметил особую важность боевой работы, которую день за днем проделывают участники спецоперации по защите Донбасса и новых регионов России», — отметили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как Сергей Галанин поддерживал участников СВО

Весной 2022 года Сергей Галанин принял участие в серии концертов «Zа Россию». На одной сцене с ним выступали такие рок-музыканты, как Илья Черт и Вадим Самойлов. В эфире YouTube он рассказал о концертах в зоне СВО, где он выступал перед сотрудниками МЧС и несколько раз принял участие в квартирниках.

В июне 2022 года Галанин выступил в самарском военном госпитале перед ранеными в зоне СВО российскими бойцами.

1 марта 2023 года группа «СерьГа» выпустила альбом «Тебя не сломать», посвященный специальной военной операции. Заглавную песню альбома вместе с Галаниным исполнила певица Юта, которая в 2023 году получила звание «Народный артист РФ». В дальнейшем в марте группа участвовала в рок-фестивале, организованном Смольном для раненых участников СВО в Белгороде. Вместе с ним выступал лидер групп «Ерема» и «Хозяин ключа» Игорь Еремеев.

Какой совет дал Галанин патриотическим музыкантам в России

В беседе с изданием «Абзац» Галанин дал совет тем патриотическим исполнителям, которые жалуются на отсутствие интереса к их песням. Он отреагировал на слова Юрия Лозы — музыкант заявил, что его патриотические песни не берут на радио.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Галанин

«Мысли о славе — это наносное. Они заставляют нас впадать в невроз и уныние. Я никогда не думал о том, есть я в ротации или нет. Просто работал. Поэтому я бы посоветовал артистам не ныть первым делом. Нужно просто продолжать стараться. Как говорится, делай что должно, и будь что будет», — объявил музыкант.

Где будет выступать группа «СерьГа»

У Сергея Галанина запланированы несколько концертов в России — 21 февраля он едет в Южно-Сахалинск, после выступает в клубе «Космонавт» в Санкт-Петербурге в День защитника Отечества, а потом планирует большой весенний концерт в Москве в клубе «16 Тонн».

В июне в Москве и Санкт-Петербурге пройдут концерты, посвященные 30-летию группы. Кроме того, Сергей Галанин будет выступать летом на рок-фестивале «Ветер Сибири» на аэродроме «Мочище» в Новосибирске.

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