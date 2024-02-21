Последние новости шоу-бизнеса 21 февраля: где SHAMAN, Кологривый, Ивлеева

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SHAMAN (Ярослав Дронов), Никита Кологривый, Анастасия Ивлеева

Артисты SHAMAN и Григорий Лепс дали концерт в Южно-Сахалинске, налоговая заблокировала счета компании блогера Анастасии Ивлеевой, Агата Муцениеце могла стать причиной развода Никиты Кологривого. Какие последние новости шоу-бизнеса 21 февраля?

Какие последние новости о SHAMAN

21 февраля во дворце спорта «Кристалл» Южно-Сахалинска состоялся гала-концерт всероссийского музыкально-патриотического фестиваля «Своих не бросаем!». На шоу выступили отечественные звезды, музыканты из Донбасса и сахалинские артисты.

Своими хитами зрителей порадовали SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Григорий Лепс, Юлия Чичерина, Александр Буйнов, Ольга Кормухина, Сергей Галанин и группа «СерьГА», Александр Скляр и группа «Вa-Банкъ». Телеверсию масштабного концерта покажут по Первому каналу 24 февраля.

В ближайшее время SHAMAN выступит еще на одном патриотическом фестивале. 24 февраля на Театральной площади в Твери состоится цифровое музыкальное мероприятие «Родина — Герой». Помимо Дронова, участниками фестиваля станут Денис Майданов, Марк Тишман, Ирина Дубцова, группа GRINKEVICH и другие артисты.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вперед выступлением на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вперед выступлением на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub»

Что известно об Ивлеевой после «голой» вечеринки

У блогера Анастасии Ивлеевой, организовавшей скандальную «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, новые проблемы с бизнесом. Как сообщает 21 февраля издание super.ru, Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании «Коленки пчелы», которая занимается производством чипсов и энергетиков Easy Peasy.

Известно, что этой организацией Ивлеева владеет не одна. Так, блогеру принадлежат 45% акций, а остальными активами владеют бизнесмены Паулюс Виталиус и Алексей Клочков (по 27,5% у каждого). Точная причина блокировки не называется, однако СМИ предполагает, что санкции могут быть связаны с неуплатой налогов, сборов, пени и штрафов.

Отмечается, что «Коленки пчелы» были самым прибыльным активом Ивлеевой — в 2022 году компания показала доход в 445 млн рублей с чистой прибылью в 37 млн.

Сама Ивлеева после скандала из-за мероприятия в «Мутаборе» поставила на паузу светскую жизнь. Проживает телеведущая в Подмосковье и редко выбирается в столицу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

«Блогер перестала посещать публичные мероприятия и заведения, „выход в свет“ теперь — это доехать со своим парнем (модель Борис Махмуров) до автофастфуда. Ролл с креветками, наггетсы, чизбургер и прочее (общий чек на 1400, спасибо нашим внимательным подписчикам) — и домой в коттедж на Новой Риге: там Ивлеева проводит большую часть времени. Поездки в Москву по делам бывают редко», — писал SHOT 13 февраля.

Что известно о тайном романе Кологривого с Муцениеце

Причиной расставания актера Никиты Кологривого с женой мог стать тайный краткосрочный роман с артисткой Агатой Муцениеце. Уточняется, что молодые люди познакомились еще в 2021 году на съемочной площадке, но сблизились позже, когда вновь снимались в одном фильме.

«С Кологривым Агата знакома с 2021 года, еще со съемок фильма „В клетке — 2“. Но роман у них начался только этим летом, уже на другой съемочной площадке. Они сблизились на съемках фильма „Я — медведь“. Правда, их отношения были недолгими. Уже осенью они перестали общаться», — рассказал источник, близкий к окружению Муцениеце.

Знакомые актрисы также отметили, что «Никита потерял голову от Агаты», но та не захотела строить серьезные отношения с женатым мужчиной. В результате о романе узнала супруга актера, что и стало причиной их разрыва.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Кологривый

Сам Кологривый заявил, что информация о его связи с Муцениеце не больше, чем слухи. Он подтвердил, что разъехался с женой, но причиной назвал слишком плотный рабочий график.

Тем временем исполнитель роли Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» готовится сыграть лидера ЛДПР Владимира Жириновского в биографическом фильме о жизни политика.

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