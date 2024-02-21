Тайный роман мог стать причиной развода Кологривого с женой KP.RU: Кологривый разошелся с женой из-за романа с Муцениеце

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Никита Кологривый с супругой актрисой Александриной Питиримовой

Причиной расставания актера Никиты Кологривого с женой мог стать тайный краткосрочный роман с актрисой Агатой Муцениеце, пишет KP.RU со ссылкой на окружение артистки. Как рассказали знакомые изданию, актеры познакомились еще в 2021 году на съемочной площадке, но сблизились позже, когда вновь снимались в одном фильме.

С Кологривым Агата знакома с 2021 года, еще со съемок фильма «В клетке-2». Но роман у них начался только этим летом, уже на другой съемочной площадке. Они сблизились на съемках фильма «Я — медведь». Правда, их отношения были недолгими. Уже осенью они перестали общаться, — заявил собеседник издания.

В окружении актрисы также отметили, что «Никита потерял голову от Агаты», но та не захотела строить серьезные отношения с женатым мужчиной. В результате о романе узнала супруга актера, что и стало причиной их разрыва. Тем временем сам Кологривый утверждает, что информация о его связи с Муцениеце не больше, чем слухи. Он подтвердил, что разъехался с женой, но причиной назвал слишком плотный рабочий график.

Актриса Агата Муцениеце ранее подала новый иск в суд к бывшему мужу Павлу Прилучному. Артистка разорвала мирное соглашение с экс-возлюбленным и потребовала от него треть его доходов. Дело поступило в Головинский суд Москвы.