Неравный брак, песни о любви, «Князь Владимир»: новости о SHAMAN 20 февраля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Российский певец SHAMAN мало рассказывает о своей личной жизни, что провоцирует множество слухов. Кто его супруга, правда ли, что она старше него, как к его творчеству относится Денис Майданов и что их связывает с Николаем Расторгуевым из «Любэ»?

На ком женат SHAMAN

SHAMAN (Ярослав Дронов) состоит в браке с Елене Мартыновой — пиар-директором и членом правления компании «МегаФон». Издание «Царьград» сообщает, что Мартынова старше SHAMAN на 14 лет (1978 года рождения). Ранее она занимала должности замгендиректора в холдинге USM и члена совета директоров медиахолдинга «ЮТВ». Также входила в совет директоров издательского дома «Коммерсантъ».

В ноябре 2023 года исполнилось шесть лет со свадьбы Дронова и Мартыновой.

«Знакомство с Ярославом перевернуло мою жизнь и мое сознание. Я впервые встретила человека, у которого был настолько исключительный Божий дар и настолько тяжелый путь и который нес свой крест с таким достоинством и несгибаемой волей. Я сразу поняла, что должна быть рядом, разделить его судьбу», — приводит «Царьград» слова из личного блога Елены.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Мартынова — обладательница звания «Медиаменеджер России». Она занимается бизнес-коммуникациями в «МегаФоне», становилась «Пиар-директором года» и попадала в топ-1000 пиарщиков России.

«Она была рядом в самые тяжелые моменты, когда у меня ничего не получалось, я был никем. Лена любит меня и обладает колоссальной силой воли. Уже добившись высот в своей профессии, она ждала, терпела и верила целых пять лет, пока у меня что-то получится», — рассказывал SHAMAN aif.ru.

Кто может быть конкурентом SHAMAN

20 февраля музыкант Денис Майданов в интервью NEWS.ru рассказал о своем отношении к творчеству Дронова.

«Я давно знаю Ярослава и видел, как он мотался по разным конкурсам, большим и малым: он был и в „Голосе“ на Первом канале, и в „Факторе А“ на „России 1“. Видно было, что талантливый парень. Он исполнял другой репертуар. Но ничего не происходило. А потом хоп — и произошло. Вышли один за другим два мощнейших хита — „Встанем“ и „Я русский“. Это оказалось своевременно, нужно людям. Желаю ему успеха и доказать свою творческую состоятельность», — ответил Майданов на вопрос, считает ли он SHAMAN своим конкурентом.

Также, по его мнению, у артиста есть перспектива развития в любовных композициях.

«Потому что есть артисты одной песни. Вспомните, например, группу „Белый орел“. Два сингла: „Как упоительны в России вечера“ и „Потому что нельзя быть на свете красивой такой“. Или группа „Тату“: „Я сошла с ума“ и „Нас не догонят“, которая вообще стала мировым хитом, здорово. У SHAMAN уже есть два сильных сингла. Дальше можно оставаться артистом патриотического жанра. Но я думаю, что про любовь тоже нужно петь, потому что девушкам нужен такой вот симпатичный парень. И пускай таких SHAMAN появляется больше», — считает Майданов.

Где SHAMAN собирается спеть с Расторгуевым

SHAMAN исполнит одну из главных партий в опере «Князь Владимир». Об этом сообщил лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, который в опере играет одного из ближайших сподвижников князя — Федора. Премьера оперы должна состояться в 2024 году.

«Фонд культурных инициатив» на своем сайте сообщает, что постановкой оперы «Князь Владимир» занимается «Продюсерский центр Игоря Матвиенко», художественного руководителя «Любэ».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Николай Расторгуев

«Согласно творческой концепции, планируется показать жизнь князя Владимира до принятия христианства, полную негативных с нравственной точки зрения поступков, и его метанойю после принятия крещения. Яркие образы, воплощенные такими актерами, как Ярослав Дронов (Шаман), исполняющий роль князя Владимира, и Антон Адасинский в роли Одина, позволят донести до слушателя при помощи языка музыки и оперного исполнения арий идею о главенствующей роли христианских ценностей в становлении личности правителя Руси. Музыка, написанная композитором Игорем Матвиенко, позволит достучаться до самых черствых сердец, пробудить в них ощущение сопричастности великим событиям прошлого и провести параллели с сегодняшним днем, когда Россия, воплощая в себе оплот традиционных ценностей, противопоставляет себя гегемонии западной культуры, выраженной в идеологии общества потребления», — сообщает сайт проекта.

Что сказал о SHAMAN Матвиенко

Сам Матвиенко высоко оценил SHAMAN как явление в российской культурной жизни и назвал «главным артистом».

«Он вынес современную патриотику — не патриотику „Любэ“, а патриотику на новом витке — прям в топы. То есть вот такой блондин, который поет: „Россия“. И это убедительно. <...> Я понимаю, что он один. Больше рядом я никого не вижу. <...> То есть больших откровений пока нет, мы их ждем», — объяснил Матвиенко на пресс-конференции, приуроченной к 35-летию группы «Любэ».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также высоко оценила творчество Дронова. Сенатор после концерта рассказала, что от песни «Встанем» у нее «мурашки по коже».

Читайте также:

SHAMAN посвятил новый трек Навальному? О чем песня, как реагируют в Сети

Екатерина Мизулина: кто такая, личная жизнь, связь с SHAMAN, скандалы

Ивлеева, SHAMAN, Галкин: кого из звезд «отменили» в конце 2023 года