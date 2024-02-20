Российский певец SHAMAN мало рассказывает о своей личной жизни, что провоцирует множество слухов. Кто его супруга, правда ли, что она старше него, как к его творчеству относится Денис Майданов и что их связывает с Николаем Расторгуевым из «Любэ»?
На ком женат SHAMAN
SHAMAN (Ярослав Дронов) состоит в браке с Елене Мартыновой — пиар-директором и членом правления компании «МегаФон». Издание «Царьград» сообщает, что Мартынова старше SHAMAN на 14 лет (1978 года рождения). Ранее она занимала должности замгендиректора в холдинге USM и члена совета директоров медиахолдинга «ЮТВ». Также входила в совет директоров издательского дома «Коммерсантъ».
В ноябре 2023 года исполнилось шесть лет со свадьбы Дронова и Мартыновой.
«Знакомство с Ярославом перевернуло мою жизнь и мое сознание. Я впервые встретила человека, у которого был настолько исключительный Божий дар и настолько тяжелый путь и который нес свой крест с таким достоинством и несгибаемой волей. Я сразу поняла, что должна быть рядом, разделить его судьбу», — приводит «Царьград» слова из личного блога Елены.
Мартынова — обладательница звания «Медиаменеджер России». Она занимается бизнес-коммуникациями в «МегаФоне», становилась «Пиар-директором года» и попадала в топ-1000 пиарщиков России.
«Она была рядом в самые тяжелые моменты, когда у меня ничего не получалось, я был никем. Лена любит меня и обладает колоссальной силой воли. Уже добившись высот в своей профессии, она ждала, терпела и верила целых пять лет, пока у меня что-то получится», — рассказывал SHAMAN aif.ru.
Кто может быть конкурентом SHAMAN
20 февраля музыкант Денис Майданов в интервью NEWS.ru рассказал о своем отношении к творчеству Дронова.
«Я давно знаю Ярослава и видел, как он мотался по разным конкурсам, большим и малым: он был и в „Голосе“ на Первом канале, и в „Факторе А“ на „России 1“. Видно было, что талантливый парень. Он исполнял другой репертуар. Но ничего не происходило. А потом хоп — и произошло. Вышли один за другим два мощнейших хита — „Встанем“ и „Я русский“. Это оказалось своевременно, нужно людям. Желаю ему успеха и доказать свою творческую состоятельность», — ответил Майданов на вопрос, считает ли он SHAMAN своим конкурентом.
Также, по его мнению, у артиста есть перспектива развития в любовных композициях.
«Потому что есть артисты одной песни. Вспомните, например, группу „Белый орел“. Два сингла: „Как упоительны в России вечера“ и „Потому что нельзя быть на свете красивой такой“. Или группа „Тату“: „Я сошла с ума“ и „Нас не догонят“, которая вообще стала мировым хитом, здорово. У SHAMAN уже есть два сильных сингла. Дальше можно оставаться артистом патриотического жанра. Но я думаю, что про любовь тоже нужно петь, потому что девушкам нужен такой вот симпатичный парень. И пускай таких SHAMAN появляется больше», — считает Майданов.
Где SHAMAN собирается спеть с Расторгуевым
SHAMAN исполнит одну из главных партий в опере «Князь Владимир». Об этом сообщил лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, который в опере играет одного из ближайших сподвижников князя — Федора. Премьера оперы должна состояться в 2024 году.
«Фонд культурных инициатив» на своем сайте сообщает, что постановкой оперы «Князь Владимир» занимается «Продюсерский центр Игоря Матвиенко», художественного руководителя «Любэ».
«Согласно творческой концепции, планируется показать жизнь князя Владимира до принятия христианства, полную негативных с нравственной точки зрения поступков, и его метанойю после принятия крещения. Яркие образы, воплощенные такими актерами, как Ярослав Дронов (Шаман), исполняющий роль князя Владимира, и Антон Адасинский в роли Одина, позволят донести до слушателя при помощи языка музыки и оперного исполнения арий идею о главенствующей роли христианских ценностей в становлении личности правителя Руси. Музыка, написанная композитором Игорем Матвиенко, позволит достучаться до самых черствых сердец, пробудить в них ощущение сопричастности великим событиям прошлого и провести параллели с сегодняшним днем, когда Россия, воплощая в себе оплот традиционных ценностей, противопоставляет себя гегемонии западной культуры, выраженной в идеологии общества потребления», — сообщает сайт проекта.
Что сказал о SHAMAN Матвиенко
Сам Матвиенко высоко оценил SHAMAN как явление в российской культурной жизни и назвал «главным артистом».
«Он вынес современную патриотику — не патриотику „Любэ“, а патриотику на новом витке — прям в топы. То есть вот такой блондин, который поет: „Россия“. И это убедительно. <...> Я понимаю, что он один. Больше рядом я никого не вижу. <...> То есть больших откровений пока нет, мы их ждем», — объяснил Матвиенко на пресс-конференции, приуроченной к 35-летию группы «Любэ».
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также высоко оценила творчество Дронова. Сенатор после концерта рассказала, что от песни «Встанем» у нее «мурашки по коже».
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