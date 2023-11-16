«Судьба всех примадонн»: зачем Симоньян пересчитала мужей Пугачевой Симоньян заявила, что Галкин не стал лучшим мужем Пугачевой

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачева и Максим Галкин

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оказался не самым удачным спутником для народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Почему она так считает, зачем пересчитывала супругов Примадонны?

Что сказала Симоньян о Галкине и Пугачевой

Журналистка заявила, что Примадонна была вынуждена уехать из России из-за позиции супруга. По ее словам, негативные высказывания Галкина о стране и ее гражданах вызывают раздражение у россиян, что коснулось и самой певицы.

«То, что с последним официальным браком с мальчиком не повезло, — так это ж собственный ее выбор. Ну кто ее заставлял?» — спросила Симоньян.

В Сети еще до высказываний журналистки много раз ругали Галкина за то, что он не смог обеспечить достойную жизнь Пугачевой. Шоумену ставили в укор, что из-за него Примадонне приходится постоянно переезжать и испытывать излишнее внимание прессы.

Что Симоньян сказала о мужьях и любовниках Пугачевой

Глава RT выделила, что из всех близких к Примадонне мужчин ей наиболее был симпатичен музыкант Сергей Челобанов, хотя в браке они не были. Она напомнила, что Пугачева прокладывала ему путь в шоу-бизнес, но неизвестно, была ли с его стороны искренняя любовь.

«Были у нее и прекрасные мужчины, один мне даже очень нравился в детстве. Помните такого, Челобанов такой был. Тут тоже сложно сказать, по любви это было или не по любви. <....> И как на самом деле: честен был этот человек на ее подушке? Или он делал это ради карьеры? Это, знаете, судьба всех примадонн, всех императриц — искренность не проверишь», — высказалась Симоньян.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Алла Пугачева и Сергей Челобанов

Какие отношения были у Пугачевой и Челобанова

Музыкант имел плохую репутацию, поскольку за плечами у него осталась карьера в боксе, судимость и проблемы с наркотиками. После того как Пугачева впервые послушала кассету с записями группы Челобанова H-Band его карьера стала стремительно идти вверх: он делал аранжировки для Примадонны и появлялся в «Рождественских встречах» артистки. Певица помогла Челобанову сменить имидж. Когда в свет вышла совместная песня «Незваный гость», зрители посчитали, что пару связывает не только творчество.

В Саратовской области у Челобанова была жена и дети, а Пугачева была замужем за музыкальным продюсером, своим концертным директором Евгением Болдиным.

«Наши с Пугачевой отношения длились четыре года, вплоть до свадьбы с Киркоровым. Я еще работал в театре, когда она развелась с Болдиным и буквально сразу же расписалась в Ленинграде с Филиппом. Я даже поначалу ничего не понял: у нас все продолжается, а тут какая-то свадьба», — утверждал Челобанов.

Впоследствии сотрудничество с музыкантом прекратилось, знакомые же певицы уверяли, что никакого романа у молодых людей не было. Зато сам артист, исчезнувший с эстрады, не стеснялся рассказывать на телешоу о сексуальных отношениях с Примадонной.

Сколько мужей было у Пугачевой

Всего Примадонна была замужем пять раз. Первым супругом артистки был Миколас Орбакайте, во время отношений с которым родилась дочь Кристина. Вторым супругом Пугачевой стал Александр Стефанович. Об этом периоде в жизни режиссера повествуют автобиографический роман «Кураж» и снятый по нему одноименный телесериал.

Третьим супругом был Болдин, которого достаточно быстро подвинул певец Филипп Киркоров. Последним мужем Пугачевой стал Галкин. С ним в браке она состоит уже 12 лет, у них двое детей.

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