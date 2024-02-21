«Ноздря в ноздрю»: как Анатолий Белый оценил успехи Галкина, кто популярнее

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Анатолий Белый, Максим Галкин

Уехавший из России артист Анатолий Белый (Вайсман, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уверен, что способен обеспечить себе достойную карьеру в Израиле. Где он выступает, в чем состязается с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), и кто из них популярнее за границей?

Что актер Белый сказал о Максиме Галкине

Когда Белый уезжал из России летом 2022 года, предполагалось, что он может остаться без работы. Однако он смог понравиться зрителям в Израиле и выступает с гастролями в Европе.

Артист сравнивает себя по популярности с мужем Аллы Пугачевой. По его словам, они идут «ноздря в ноздрю». У Максима Галкина, по его словам, порядка 25–30 выступлений в месяц, а у Белого — 23. Кроме того, он рассказал о гастролях в США, Германии и других странах Европы.

Ранее артист Белый сорвал гастроли российского театра «Ленком» в Тель-Авиве. Артистам театра приходили угрозы. Директор труппы Марк Варшавер прокомментировал случившееся в соцсетях.

«Мы везли в Тель-Авив восстановленную версию спектакля [Марка] Захарова, ее сделал Александр Лазарев. На эту поездку получили средства от меценатов. Был заключен договор с залом Габима, в котором более 900 мест. Билеты начали продаваться, и довольно активно. Как вдруг узнаем, что идет травля „Ленкома“, во главе которой бывший артист МХАТа Белый. <...> Это не соотечественник. Это иноагент. Просто непорядочный человек», — говорил Варшавер.

Фото: Anton Gyngazov/Global Look Press Максим Галкин

Где выступает Анатолий Белый

За рубежом Белый выходит на сцену с моноспектаклем «Я здесь», в котором, как пишет компания Show One Productions, «словно случайно забредший в зрительный зал и рассказавший взахлеб свою историю жизни, торопясь, запинаясь, заговариваясь, боясь, что его прервут и не дослушают, а ему очень надо высказаться, потому что, если он будет держать это внутри себя, он не выдержит и умрет».

«Я здесь! — говорим мы вам. — Мы живы, несмотря ни на что!» — называет компания главную мысль спектакля.

Спектакль в постановке режиссера Егора Трухина продолжается 1,5 часа без перерыва. Белый выступал с ним в Израиле, Канаде и Соединенных Штатах.

По данным сайта Afisha Mira, на весну 2024 года у Белого намечена серия выступлений в Израиле со спектаклями «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» в Тель-Авиве и Хайфе, «Не смотри назад» в Ашдоде и других городах, «Я здесь» и «Маленький принц» по сказке Антуана де Сент-Экзюпери.

Что Белый говорит о России и Израиле

В интервью коллеге и ведущему YouTube Михаилу Шацу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Белый заявил, что прекрасно жил в России, заверил, что имел прекрасную работу, играл ведущие роли в МХТ имени Чехова, а также много снимался в кино.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Анатолий Белый

Белый высоко оценил ресторанный бизнес в Москве, рассказал, что в российском кино играл силовиков или «героев со сложной судьбой». Последним фильмом, в котором он снялся до отъезда из России, стал блокбастер «Мира», который он назвал «очень хорошим кинопродуктом».

В Израиле, с другой стороны, он испытывает сложности, поскольку не знает языка.

Где иноагенты столкнулись с проблемами

Израиль стал новым домом для многих уехавших из России артистов-иноагентов. Туда, в частности, переехали Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой. Однако позже в стране начался конфликт с движением ХАМАС, и некоторые из бывших российских звезд покинули страну. Ранее Белый в интервью Надежде Юровой заявил, что не будет служить в израильской армии, поскольку не подходит по возрасту. Галкин после начала боевых действий также выражал готовность пойти воевать за Израиль, но позже переехал на Кипр.

Для Галкина, а также ряда других артистов-иноагентов, Израиль остается важной страной пребывания. Так, группа «Би-2» после ареста в Таиланде в связи с нарушением миграционных правил, добилась депортации именно в эту страну, чтобы затем отправиться в третье государство.

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