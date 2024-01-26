Галкину срывают гастроли: почему не пустили на Бали, он в черном списке?

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) столкнулся с новой отменой своего концерта, на этот раз сорвалось выступление на индонезийском Бали. Почему отменили мероприятие, где еще Галкин столкнулся с запретами, неужели его внесли в некий черный список российских исполнителей-иноагентов?

Почему отменили концерт Галкина на Бали

Как сообщила журналистка Анна Монгайт (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Максим Галкин через соцсети анонсировал выступление на Бали 27 января. На индонезийский остров он прибыл из Европы. При этом при себе у него была гастрольная виза, необходимая для выступлений за рубежом.

Однако концерт, который должен был пройти в торговом центре Bali Mall Galeria, не состоялся — немедленно по прибытии Галкина выдворили из страны без объяснения причин.

Монгайт со ссылкой на источник сообщила, что Галкин находится в аэропорту Денпасара и ждет самолет в Вену, откуда он прилетел в Индонезию катарскими авиалиниями.

На индонезийском сайте по продаже билетов Megatrix продажи на шоу Галкина закрыты. Стоимость билетов на шоу «Прекрасное недалеко» доходила до 2,5 млн индонезийских рупий (14 тысяч рублей).

Что такое черный список артистов

По словам Монгайт, на паспортном контроле на Бали паспорт Максима Галкина оказался в неком черном списке российских артистов-иноагентов.

Она сообщила в Telegram, что подобных ситуаций с российскими музыкантами-иноагентами раньше не происходило. Так, отметила она, Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Оксимирон (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не сталкивались с подобным. По ее мнению, Галкин обладает особым статусом. Она напомнила, что недавно было отменено его выступление в Таиланде.

По словам журналистки, эти обстоятельства делают исключительную биографию российскому комику.

Где еще отменяли концерты Максима Галкина

Ранее концерты Галкина оказались отменены в Таиланде. Там были запланированы выступления в Паттайе 24 января и на Пхукете 25 января. РИА Новости называет причиной отмены шоу политические заявления.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин

Ранее концерты Галкина были отменены в главных городах Казахстана, Алма-Ате и Астане, хотя все билеты были раскуплены. Концертные площадки объяснили отмену «проблемами с водопроводом». Кроме того, 15 сентября 2023 года отменили концерт в Таллине — критик Сергей Соседов предположил, что спрос оказался очень низким.

В Вене, однако, выступление Галкина состоялось. В ходе концерта он исполнил песню об оправданиях певца Филиппа Киркорова после его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Галкин перепел одну из композиций исполнителя, переделав слова на манер его извинений. Шоумен под аккомпанемент песни «Я и не знал» сравнил музыканта с Буратино, чей ключик открыл не ту дверь. Кроме того, Галкин назвал Киркорова голым королем. Юморист также предположил, что артист шел не на вечеринку, а за колой.

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