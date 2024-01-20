Карьера покинувшего Россию Анатолия Белого оказалась под угрозой KP.RU: Белый не смог распродать билеты на свой спектакль в Тбилиси

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Актер Анатолий Белый

Издание KP.RU сообщает, что спектакль актера Анатолия Белого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не пользуется спросом у зарубежной публики. По данным издания, билеты на выступление артиста в Тбилиси практически не раскуплены.

Как пишет KP.RU, показ моноспектакля Белого «Я здесь» должен состояться в грузинской столице 9 февраля. Однако, уточняет издание, билеты раскупили едва ли на треть. При этом, говорится в публикации, стоимость билетов вполне доступная — от 50 до 120 лари (1500–4000 рублей).

По информации журналистов, в конце 2023 года спектакль Белого отменили в Париже. KP.RU утверждает, что причиной стал маленький спрос на выступление — было продано всего 20 билетов. По сведениям СМИ, артист объяснил фиаско «ошибкой прокатчиков с ценообразованием».

До этого Анатолий Белый в Instagram (деятельность в РФ запрещена) впервые высказался по поводу своего статуса иностранного агента. Он заявил, что оказался в хорошей компании с другими знаменитостями, и попрощался с родиной.

Позднее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила мнение, что не стоит обращать внимания на русофобские заявления Белого. По ее словам, артисту следует оставаться на «задворках истории».