Депортация «Би-2»: кто их поддерживал, чем закончился арест

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Все музыканты из группы «Би-2» освободились из миграционной тюрьмы в Таиланде и уехали в Израиль. Почему их не депортировали в Москву и кто поддержал «Би-2»?

Как «Би-2» оказались в тюрьме

Рок-группу «Би-2» в полном составе задержали в Таиланде 24 января после концерта на сцене клуба Illuzion Phuket на тайском курортном острове Пхукет. Причиной стало нарушение миграционного законодательства — музыканты въехали в страну с туристическими визами, которые не давали им права на платные выступления. При этом днем ранее они успешно выступили в Паттайе в клубе FinUp.

Тайский суд приговорил каждого музыканта к штрафу в 3000 бат и депортации. Один из лидеров «Би-2» Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признал нарушение законов Таиланда, но назвал наказание несоизмеримым проступку и логике.

Кто поддержал «Би-2»

Telegram-канал Mash сообщал со ссылкой на источники, что причиной задержания участников «Би-2» стала антироссийская позиция и поддержка ВСУ, а инициатором якобы стало генконсульство РФ в Таиланде. Российские дипломаты эту информацию не подтвердили. Лева Би-2 уже после отъезда в Израиль также нашел в аресте «российский след» и предположил, что на группу есть некий «заказ». В полиции Таиланда ранее отвергли связь ареста с политикой.

Ранее Егор Бортник открыто заявлял, что направлял деньги от концертной деятельности на поддержку ВСУ, писал «Царьград». Позиция участников «Би-2» по СВО привлекла внимание к их аресту в Таиланде: группу поддержки беспокоило, что музыкантов могут депортировать в Россию.

Против депортации «Би-2» была развернута кампания: так, правозащитное агентство Amnesty International призвало не отправлять музыкантов в Россию, где им якобы «грозит серьезная опасность преследования за свою антивоенную позицию». Петиция против депортации «диссидентской рок-группы „Би-2“» в Россию также появилась на сайте Change.org, где ее успели подписать 210 человек.

А в Аргентине предлагали 1 февраля провести акцию против депортации «Би-2» перед посольством Таиланда. Организатор акции оппозиционер Максим Миронов впоследствии сообщил, что всех музыкантов отпустили и митинг отменяется.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Куда депортировали музыкантов «Би-2»

31 января стало известно, что солист «Би-2» Лева был депортирован в Израиль. Музыкант отметил, что помог тот факт, что у него сейчас есть только гражданство еврейского государства, в отличие от остальных участников группы.

1 февраля поступили сообщения, что Израиль принял всех арестованных членов группы. Такую информацию распространили источники ТАСС.

Где собираются выступить «Би-2» и кто им мешает

В афише группы «Би-2» намечен ряд концертов, в том числе в Европе и Казахстане. Ранее объявленные российские концерты остаются в статусе TBA, то есть «будет объявлено».

Ближайший концерт должен состояться в Дубае в клубе The Agenda и назначен на 17 февраля. Источники Telegram-канала Mash утверждают, что российские дипломаты обратились к властям Эмиратов с просьбой отменить это выступление.

В марте «Би-2» намерены провести тур по Европе (Вильнюс, Варшава, Дублин, Лондон), а в апреле — в турецком Кемере.

Запланированные концерты в России перенесены.

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