Продюсер назвал певицу, которая талантливее Пугачевой и Ротару Продюсер Кинн назвал Понаровскую профессионалом и достойным человеком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ирина Понаровская по таланту превосходит таких артистов, как Алла Пугачева и София Ротару, сказал NEWS.ru продюсер, режиссер и телеведущий Виктор Кинн. Он назвал исполнительницу достойным человеком, которая себе не изменяла и ни под кого не подстраивалась.

Певица со своим стилем, пониманием жизни, подачей материала. У нее великолепное образование. Она была настоящим профессионалом, им и осталась. Но даже артисты, которые сейчас имеют совесть плевать в СССР — вы упомянули, в частности, Вайкуле и Ротару, — не стали бы звездами, если бы они были зациклены только в рамках своих республик, — подчеркнул продюсер.

Ранее композитор Раймонд Паулс назвал бредом слова Вайкуле, которая заявила, что он не писал оригинальной музыки, копируя западные хиты. По словам народного артиста СССР, исполнительница, ставшая известной благодаря его песням «Еще не вечер», «Скрипач на крыше», «Ах, вернисаж, ах, вернисаж!», «Я вышла на Пикадилли», в последнее время делает много глупых заявлений и ведет себя неблагодарно. Композитор подчеркнул, что не относится к Вайкуле всерьез.

Скандал прокомментировал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, Вайкуле должна быть благодарна композитору за то, что его песни сделали артистку звездой, но вместо этого она «брызжет ядом».