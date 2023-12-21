«Жалкое зрелище»: продюсер ответил на обвинения Вайкуле к Паулсу Продюсер Рудченко: Вайкуле должна быть до гроба благодарна Паулсу

Певица Лайма Вайкуле должна быть благодарна композитору Раймонду Паулсу за то, что его песни сделали артистку звездой, но вместо этого она «брызжет ядом», заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, это похоже на певицу Наргиз Закирову, которая из зависти стала обливать грязью коллег по цеху.

Сейчас та же самая история с Вайкуле: доходов нет, за границей ее известность никому не нужна, использует различные инфоповоды, она никому не интересна. Поэтому начинаются нападки на близких, на тех, кому она должна отдать дань своей популярности. Если бы не Раймонд Паулс, песни которого подняли Вайкуле до небывалых высот и возвели в рамки звезды, она просто должна быть до гроба ему признательна и благодарна, что именно она исполнила эти песни и стала популярной певицей. А она брызжет ядом. Жалкое зрелище, — сказал Рудченко.

По мнению продюсера, Вайкуле находится в агонии и не знает, как обратить на себя внимание. Певица показывает ненормальное отношение к коллегам.

Ранее Паулс назвал бредом слова Вайкуле, которая заявила, что он не писал оригинальной музыки, копируя западные хиты. По словам народного артиста СССР, исполнительница, ставшая известной благодаря его песням «Еще не вечер», «Скрипач на крыше», «Ах, вернисаж, ах, вернисаж!», «Я вышла на Пикадилли», в последнее время делает много глупых заявлений и ведет себя неблагодарно. Композитор подчеркнул, что не относится к Вайкуле всерьез.