Названо условие конфискации замка Пугачевой и Галкина Юрист Салкин: забрать замок у Пугачевой можно после возбуждения уголовного дела

Фото: NEWS.ru

Конфисковать замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) можно только после возбуждения уголовного дела и соответствующего решения суда, заявил юрист и правозащитник Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru. По его словам, это является минимальным условием для изъятия имущества. В случае с Галкиным и Пугачевой, по его словам, существует еще несколько аспектов.

Юридически можно конфисковать только у лиц, которые были признаны виновными по приговору суда. Поэтому для конфискации как минимум потребуется уголовное дело в отношении Примадонны, и на такие радикальные действия, надеюсь, нынешняя власть не решится, — объяснил Салкин.

Так, согласно законам, конфискации подлежат доходы, полученные за преступления. Юрист напомнил, что замок был приобретен до введения уголовной ответственности за фейки, при этом доходы от его аренды знаменитости не тратят на совершение преступлений.

Ранее депутат Дмитрий Гусев призвал правоохранительные органы проверить, можно ли изъять замок знаменитой пары по новому закону о конфискации имущества. По его словам, эти артисты идут против своего народа. За подобные действия они должны нести ответственность, добавил политик.