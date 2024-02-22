Киркоров, Пугачева, Ивлеева, Галкин. Нужно ли им запретить ездить в Донбасс

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

В России продолжают обсуждать визит поп-короля Филиппа Киркорова в Донбасс и планы телеведущей Анастасии Ивлеевой посетить этот регион. Почему и кого раздражают действия участников скандальной «голой» вечеринки?

Что не так с поездками артистов в Донбасс

Военкор Юрий Котенок считает, что артистам после скандалов не следует приезжать в Донбасс для «искупления» вины.

«В соцсетях появилась новость, что Ивлеева скоро приедет с „гуманитарной миссией“ в ДНР. Донбасс — это не „отмывочная“, и участникам „голой“ вечеринки, таким как Ивлеева, там делать нечего. Эту практику необходимо прекращать. Донбасс — это трудовой многострадальный край, который сейчас истекает кровью, и точечные визиты туда деятелей содомской тусовки ни к чему хорошему не приведут. А разовые поездки в ДНР не помогут участникам „голой“ вечеринки очиститься и отмыться. Честно говоря, возмущен настолько, что даже не хочется это комментировать. Что, один раз приехать в Донецк и вручить людям куклы со своим изображением — это что-то значит для региона, в котором фактически десять лет идет война? Перед нами поставлены серьезнейшие цели в рамках СВО, нужно сокрушать врага, на которого работает весь коллективный Запад. Поездки Киркорова и других наглых и бесстыжих фигурантов в Донбасс никому не нужны, и это форменное издевательство над жителями региона, которые все иссечены осколками и ежеминутно находятся под угрозой смерти», — возмутился военкор.

Журналист Андрей Медведев отметил, что такие артисты могут посещать Донбасс, но без публичного освещения.

«Вы знаете, коллеги, я не хочу Ивлееву осуждать, ибо не знаю, она искренне раскаялась или нет. А вдруг да? Хотя, конечно, мне бы казалось правильным, если поездки в Донбасс у тех или иных граждан проходили бы не публично. Без ненужных восторгов „ах, посмотрите он/она приехали“ в, например, Горловку. Хотите поехать туда, где трудно? Прекрасно. Зачем делать из этого шоу? Это же обесценивает все, и даже если порыв поехать был искренний, остается ощущение какого-то лукавства. И потому, совершенно однозначно, не то чтобы запретить надо поездки „звезд“ в Донбасс. Может, и правда иначе посмотрят на все. Просто это не может быть этакой индульгенцией, это никак не „отстирывает“ репутацию. Помогать русским людям, которые попали в беду, быть волонтером, поддерживать солдат, помогать в госпиталях — это не подвиг. Это норма. У нас так миллионы людей живут и не требуют к себе особого отношения. То есть если некто из „звезд“ съездил в Донбасс, это нормально. Так и должно быть. Не более. Еще раз. Когда русский человек помогает русским людям — это норма. И если кто-то к этой норме возвращается, то это не сенсация. Но все же это хорошее явление», — подчеркнул он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Рыбарь» жестко раскритиковал идею пускать артистов после громких скандалов в Донбасс.

«Донбасс — место искупления, но эксцессы неизбежны. Шанса достойны все, а всему виной лица-технологи, которые не умеют иначе. Но на аудиторию воздействовать надо, поэтому пусть делают. Так, что ли? Ну давайте в Донбасс Пугачеву, Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) отправим и потом скажем, что они исправились. Доступ к аудитории же будет! Давайте скажем откровенно: если нужен доступ к аудитории подобных личностей, то, может быть, не личностей надо пытаться „отмыть“, а альтернативу вместо них предложить, чтобы эта аудитория ушла к нормальным людям?» — написал он.

Священник из Донецка иеромонах Феофан порекомендовал Ивлеевой и Киркорову «больше не приезжать в Донбасс».

«Это все очень пошло. Донбасс — это не место для того, чтобы какой-то хайп здесь собирать, какую-то популярность или автографы. В Донбассе рождается новое золото — человеческое золото России, и новая Россия рождается здесь. Вся эта фольга, блестки, мишура, которые раньше называли золотом, звездами, которые были до начала СВО, — это все ушло в далекое безнадежное прошлое. Кроме того, Анастасия зарекомендовала себя нехорошо, снявшись в порочащем православие фильме. Анастасии хотелось бы порекомендовать: если она хочет по-настоящему что-то сделать, пройти краткие курсы медсестер или санитарок — пожалуйста, в любой госпиталь Донбасса простой санитаркой или медсестрой. Бог в помощь», — заявил он.

Продюсер Павел Рудченко считает, что если телеведущая действительно поедет в ДНР, то она еще сильнее разозлит людей. Он посоветовал Ивлеевой на время исчезнуть из информационного пространства и расплатиться по долгам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

«Думаю, Ивлеевой правильно было бы уйти на время из инфополя, так как ее имя и ассоциации с ней вызывают негативную реакцию и сопротивление. Если она, как издание пишет, рискнет, это будет не лучшим решением. Я бы немного выждал, когда шумиха поутихнет, она все налоги и штрафы заплатит. Тогда уже можно начинать свою деятельность. Подольет масла в огонь. Еще больше разозлятся», — высказался Рудченко NEWS.ru.

Военкор Даниил Безсонов отметил, что Ивлеева поездкой в Донбасс попытается реабилитироваться в глазах россиян.

«Вопрос. Организаторы подобных вояжей понимают, что такими мероприятиями они унижают жителей Донбасса, которые не заслужили быть массовкой для подобных „искренних“ переобуваний провинившихся звезд? Может, пора остановиться?» — написал он.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в своей авторской программе «Соловьев Live» заступился за Филиппа Киркорова. Он заявил, что исполнитель принес военнослужащим в Донбассе праздник.

«Он приехал туда, принес людям праздник», — сказал Соловьев.

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