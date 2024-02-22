Организатор «голой» вечеринки Ивлеева может посетить ДНР BRIEF: Ивлеева может поехать в ДНР с гуманитарной миссией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Анастасия Ивлеева на фоне скандала с организацией «голой» вечеринки в клубе «Мутабор» может запланировать поездку в ДНР, передает Telegram-канал BRIEF со ссылкой на информированные источники. По их словам, в ходе визита она, вероятнее всего, посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе «Аллея ангелов».

В публикации говорится, что поездка будет гуманитарного характера, во время которой телеведущая может заехать детские дома и больницы, пообщаться с молодежью и пострадавшими местными жителями. По информации источников, Ивлеева публично осудит обстрелы ДНР украинскими военными. Таким способом блогер рассчитывает реабилитировать себя перед россиянами и решить все проблемы, возникшие после резонансной вечеринки, уточняет Telegram-канал.

Федеральная налоговая служба ранее заблокировала счета компании «Коленки пчелы», которая занимается производством чипсов и энергетиков Easy Peasy. 45% акций бренда принадлежат Ивлеевой, организовавшей скандальную «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор» 20 декабря 2023 года.

До этого компания «Московский картофель» подтвердила, что Ивлеева не заказала и не оплатила следующую партию чипсов Easy Peasy. Отмечалось, что брендированные продукты блогера могут исчезнуть из магазинов из-за непонимания перспектив и возможного наказания после «голой» вечеринки. По некоторым данным, Ивлеева пытается сэкономить деньги на случай финансового шока.