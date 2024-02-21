ФНС заблокировала счета компании Ивлеевой Super.ru: ФНС заблокировала счета компании «Коленки пчелы» Анастасии Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании «Коленки пчелы», которая занимается производством чипсов и энергетиков Easy Peasy, сообщает портал Super.ru. 45% акций бренда принадлежат блогеру Анастасии Ивлеевой, организовавшей скандальную «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор» 20 декабря 2023 года.

Совладельцами бизнеса являются предприниматели Паулюс Виталиус и Алексей Клочков, им принадлежит по 27,5% акций компании. Точная причина блокировки не называется, однако СМИ предполагают, что санкции могут быть связаны с неуплатой налогов, сборов, пеней и штрафов.

Ранее сообщалось, что Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетических напитков Easy Peasy. По данным SHOT, звезда потребовала с предприятия 4,6 млн рублей.

До этого компания «Московский картофель» подтвердила, что Ивлеева не заказала и не оплатила следующую партию чипсов Easy Peasy. Отмечалось, что брендированные продукты блогера могут исчезнуть из магазинов из-за непонимания перспектив и возможного наказания после «голой» вечеринки. По некоторым данным, Ивлеева пытается сэкономить деньги на случай финансового шока.

Место чипсов и энергетиков Ивлеевой на прилавках занимает аналогичная продукция от блогера Влада Бумаги А4. При этом на складах еще остаются Easy Peasy с непопулярными вкусами, и сырья на производстве хватит еще как минимум на полгода.