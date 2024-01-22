Чипсы и энергетики от Ивлеевой пропадают из московских торговых сетей Mash: Ивлеева не заказала и не оплатила партию своих чипсов и энергетиков

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Компания «Московский картофель» подтвердила, что блогер Анастасия Ивлеева не заказала и не оплатила следующую партию чипсов Easy Peasy, передает Telegram-канал Mash. Производитель энергетиков с «ивлеевским» брендом ООО «Сила воина Евразия» рассказал об аналогичной ситуации. Товары Easy Peasy постепенно заканчиваются на прилавках супермаркетов.

По данным Mash, брендированные продукты Ивлеевой вовсе могут пропасть с полок магазинов. Причина тому, по данным канала, — непонимания перспектив и возможного наказания за «голую» вечеринку в московском «Мутаборе». Звезда пытается сэкономить деньги на случай финансового шока.

Место чипсов и энергетиков Ивлеевой на прилавках постепенно замещает аналогичная продукция от блогера Влада Бумаги А4. На складах остаются Easy Peasy с непопулярными вкусами. При этом сырья на производстве хватит еще как минимум на полгода.

Сообщалось, что к Ивлеевой есть вопросы у Федеральной налоговой службы, также против нее было подано два иска по миллиарду рублей каждый. В конце декабря суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей по делу об организации «голой» вечеринки. Сама блогер вину не признала.