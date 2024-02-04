Ивлеева решила засудить производителя своих энергетиков SHOT: Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетиков Easy Peasy

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетических напитков Easy Peasy, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, с предприятия требуют 4,6 млн рублей.

Как передает канал, в суд обратилась компания «Коленки пчелы», а ответчиком выступило ООО «Сила воина Евразия», расположенное в Вязьме. Конкретные исковые требования пока неизвестны. Не исключено, что обращение в суд может быть связано с остановкой производства энергетиков. Товар начал пропадать с прилавков магазинов после «голой» вечеринки Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

Ранее компания «Московский картофель» подтвердила, что Ивлеева не заказала и не оплатила следующую партию чипсов Easy Peasy. Отмечалось, что брендированные продукты блогера могут исчезнуть из магазинов из-за непонимания перспектив и возможного наказания после «голой» вечеринки. По некоторым данным, Ивлеева пытается сэкономить деньги на случай финансового шока.

Место чипсов и энергетиков Ивлеевой на прилавках занимает аналогичная продукция от блогера Влада Бумаги А4. При этом на складах еще остаются Easy Peasy с непопулярными вкусами, и сырья на производстве хватит еще как минимум на полгода.