Продюсер раскрыл, чем закончится для Ивлеевой поездка в ДНР Продюсер Рудченко: возможная поездка Ивлеевой в ДНР еще сильнее разозлит людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru предположил, что вероятная поездка блогера Анастасии Ивлеевой в ДНР, в том числе в Донецк, еще сильнее разозлит людей. Он отметил, что Ивлеевой лучше на время исчезнуть из информационного поля и расплатиться по долгам.

Думаю, Ивлеевой правильно было бы уйти на время из инфополя, так как ее имя и ассоциации с ней вызывают негативную реакцию и сопротивление. Если она, как издание пишет, рискнет, это будет не лучшим решением. Я бы немного выждал, когда шумиха поутихнет, она все налоги и штрафы заплатит. Тогда уже можно начинать свою деятельность. Подольет масла в огонь. Еще больше разозлятся, — добавил Рудченко.

Ранее Telegram-канал BRIEF со ссылкой на информированные источники заявил, что Ивлеева на фоне скандала с организацией «голой» вечеринки в клубе «Мутабор» может запланировать поездку в ДНР. По их словам, в ходе визита она, вероятнее всего, посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе «Аллея ангелов».

В публикации говорится, что поездка будет гуманитарного характера, во время которой телеведущая может заехать в детские дома и больницы, пообщаться с молодежью и пострадавшими местными жителями. По информации источников, Ивлеева публично осудит обстрелы ДНР украинскими военными. Таким способом блогер рассчитывает реабилитировать себя перед россиянами и решить все проблемы, возникшие после резонансной вечеринки, уточняет Telegram-канал.