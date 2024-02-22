Последние новости шоубиза 22 февраля: что с SHAMAN, Ивлеевой, Лолитой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов), Анастасия Ивлеева, Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская раскрыла размер своей пенсии. Какие еще последние новости российского шоу-бизнеса известны сегодня, кто мог помочь исполнителю Ярославу Дронову (SHAMAN) в карьере, правда ли, что блогер Анастасия Ивлеева поедет в ДНР?

Какие последние новости известны про SHAMAN

SHAMAN продолжает гастрольный тур по России. В ближайшее время артист выступит в Магнитогорске (24 февраля), Новосибирске (25 февраля), Омске (27 февраля), Москве (9, 10, 11 марта), Санкт-Петербурге (20, 21 марта), Ессентуках (26, 27 марта), Ставрополе (28 марта), Краснодаре (30, 31 марта), Ростове-на-Дону (2, 3, 4 апреля), Таганроге (6, 7 апреля), Уфе (20 апреля), Ижевске (22 апреля) и Набережных Челнах (25 апреля).

Режиссер и продюсер Виктор Кинн заявил, что SHAMAN является талантливым исполнителем, однако к его успеху могли приложить руку грамотные люди. Он отметил, что певец самостоятельно определил «в хорошем смысле конъюнктуру» музыкального рынка в моменте. Но ему могли посодействовать в создании имиджа и песен.

Кинн назвал SHAMAN талантливым и по голосу, и по подаче, и по манере. Из сильных сторон артиста он также выделил молодость, симпатичную внешность, харизматичность и импульсивность.

«Оказался в нужное время и в нужном месте, что, на мой взгляд, незазорно», — сказал режиссер NEWS.ru.

Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Зрители во время концерта певца SHAMAN Фото: Продюсерский центр SHAMAN Зрители во время концерта певца SHAMAN Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его мать Людмила Дронова Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его мать Людмила Дронова Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его отец Юрий Дронов Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его отец Юрий Дронов Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце

По мнению продюсера, певцу нужно постараться грамотно удержать популярность, так как сейчас он находится на вершине славы. Кинн считает, что SHAMAN необходимо определиться с дальнейшим развитием музыки и смыслов в ней.

«Вопрос в том, какую музыку и смыслы он будет нести дальше. Определенный уровень он уже взял, даже вершину! Надо уметь красиво и грамотно на ней удержаться», — пояснил он.

Какие последние новости известны про Ивлееву

Анастасия Ивлеева на фоне скандала с организацией «голой» вечеринки может запланировать поездку в ДНР, сообщил Telegram-канал BRIEF со ссылкой на информированные источники.

По данным канала, в ходе визита блогер, вероятнее всего, посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе «Аллея ангелов».

«Организатор „голой“ вечеринки в московском клубе Mutabor Анастасия Ивлеева в ближайшее время может лично посетить ДНР, сообщают информированные источники. По их данным, в ходе визита она совершенно точно посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе „Аллея ангелов“. Возможны поездки и в другие города республики. Визит будет носить исключительно гуманитарный характер. Ивлеева может посетить больницы, детские дома, пообщаться с местной молодежью, встретиться с ранеными местными жителями. Естественно, она публично осудит обстрелы республики со стороны ВСУ. Анастасия рассчитывает, что благодаря этой поездке она сможет решить все свои проблемы и окончательно оправиться от последствий резонансной декабрьской тусовки», — пишет BRIFF.

По мнению продюсера Павла Рудченко, если Ивлеева поедет в ДНР, то она еще сильнее разозлит людей. Он считает, что телеведущей лучше на время исчезнуть из информационного пространства и расплатиться по долгам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

«Думаю, Ивлеевой правильно было бы уйти на время из инфополя, так как ее имя и ассоциации с ней вызывают негативную реакцию и сопротивление. Если она, как издание пишет, рискнет, это будет не лучшим решением. Я бы немного выждал, когда шумиха поутихнет, она все налоги и штрафы заплатит. Тогда уже можно начинать свою деятельность. Подольет масла в огонь. Еще больше разозлятся», — высказался Рудченко NEWS.ru.

Какие последние новости известны про Лолиту

Лолита Милявская призналась, что размер ее пенсии составляет 23,8 тысячи рублей. Также она получает надбавку от властей Москвы.

«Всем, кто писал под моими постами „бабка“, посвящаю и подтверждаю гордость за пенсионное удостоверение. Моя пенсия составляет 23 856 рублей 55 копеек! Спасибо Москве за надбавку», — написала певица в авторском Telegram-канале.

Артистка добавила, что содержит семью и помогает людям на «честно заработанные» деньги. Также Лолита напомнила, что у налоговой службы никогда к ней не возникало претензий.

По словам главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, исполнительница потеряла порядка 25 млн рублей после отмены ее юбилейного тура по России из-за участия в «голой» вечеринке.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

«Она должна была заработать около 25 млн рублей. У нее в среднем концерт от 3 до 5 млн рублей. Ребята, это бизнесмены, понимаете? Это не артисты. Это бизнесмены, которые живут для своего удовольствия. Миллиардеры, понимаете, зарабатывают миллиарды в нашей стране, которые могут себе позволить прийти голыми», — отметил он.

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