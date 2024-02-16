Стала известна сумма многомиллионных убытков Лолиты из-за отмены концертов Глава ФПБК Бородин: Лолита лишилась 25 млн рублей из-за отмены концертов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская лишилась около 25 млн рублей из-за отмены концертов после скандала с участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин во время пресс-конференции «Черный список „запрещенных“ артистов. Кого и как закрывают». По его словам, в среднем за одно выступление артистка зарабатывает от 3 до 5 млн рублей.

Она должна была заработать около 25 млн рублей. У нее в среднем концерт от 3 до 5 млн рублей. Ребята, это бизнесмены, понимаете? Это не артисты. Это бизнесмены, которые живут для своего удовольствия. Миллиардеры, понимаете, зарабатывают миллиарды в нашей стране, которые могут себе позволить прийти голыми, которые могут себе позволить пропагандировать ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), которые могут позволить там ужраться в хлам, в угар наркотиками, понимаете? И ничего им за это не будет, — высказался Бородин.

Звездный адвокат Сергей Жорин ранее заявил, что Лолита не заслуживает обрушившейся на нее травли после участия в «голой» вечеринке. Он назвал неправильными попытки общественников запретить ее юбилейный тур по России. Жорин привел в пример народного артиста РФ Филиппа Киркорова, который тоже участвовал в скандальном мероприятии, но уже появляется на телевидении. По его словам, Лолита страдает от последствий вечеринки.